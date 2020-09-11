Pandemili Süper Lig başladı

Sezonun ilk haftadaki yarınki ilk derbisinde Trabzonspor-Beşiktaş maçında Ali Şansalan düdük çalacak. Galatasaray-Gaziantep FK maçında Bahattin Şimşek, Hatayspor-Başakşehir mücadelesinde ise Mete Kalkavan görev yapacak. Ligin 1. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler ve 1.haftanın program şöyle:
12 Eylül Cumartesi
17.00 Demir Grup Sivasspor-Alanyaspor: Ali Palabıyık
17.00 Fatih Karagümrük-Yeni Malatya: Abdulkadir Bitigen
20.00 Göztepe-Yukatel Denizlispor: T.Kaan Numanoğlu
20.00 Galatasaray-Gaziantep FK: Bahattin Şimşek
13 Eylül Pazar
17.00 MKE Ankaragücü-B.Belediye Erzurum: Burak Şeker
17.00 Hes Kablo Kayseri-Kasımpaşa: Yaşar Kemal Uğurlu
20.00 Trabzonspor-Beşiktaş: Ali Şansalan
20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Gençlerbirliği: Yasin Kol
14 Eylül Pazartesi:
20.00 Hatayspor-Medipol Başakşehir: Mete Kalkavan
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.