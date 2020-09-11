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11 Eyl 2020 - 11:21- Spor G: 11 Eyl 2020 - 11:23

Pandemili Süper Lig başladı

Süper Lig'de 1. hafta maçları dün gece gazetemiz baskıya girerken Rize-Fenerbahçe maçıyla başlıyordu. Müsabakalar aralıksız devam ediyor.
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 Sezonun ilk haftadaki yarınki ilk derbisinde Trabzonspor-Beşiktaş maçında Ali Şansalan düdük çalacak. Galatasaray-Gaziantep FK maçında Bahattin Şimşek, Hatayspor-Başakşehir mücadelesinde ise Mete Kalkavan görev yapacak. Ligin 1. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler ve 1.haftanın program şöyle:

 

12 Eylül Cumartesi

17.00 Demir Grup Sivasspor-Alanyaspor: Ali Palabıyık

17.00 Fatih Karagümrük-Yeni Malatya: Abdulkadir Bitigen

20.00 Göztepe-Yukatel Denizlispor: T.Kaan Numanoğlu

20.00 Galatasaray-Gaziantep FK: Bahattin Şimşek

 

13 Eylül Pazar 

17.00 MKE Ankaragücü-B.Belediye Erzurum: Burak Şeker

17.00 Hes Kablo Kayseri-Kasımpaşa: Yaşar Kemal Uğurlu

20.00 Trabzonspor-Beşiktaş: Ali Şansalan

20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Gençlerbirliği: Yasin Kol

 

14 Eylül Pazartesi:

20.00 Hatayspor-Medipol Başakşehir: Mete Kalkavan

 

 

11 Eyl 2020 - 11:21 - Spor

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