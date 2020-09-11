Sportif olta balıkçılarına sert uyarı!

Sapanca Gölü’nde ve kentin dört bir yanındaki gölet ve baraj göllerinde yapılan denetimlerde sportif amatör olta balıkçılığı yasaklarını ihlal eden kişileri idari para cezası uygulanıyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sportif amatör olta balıkçılığı faaliyetlerine yönelik müşterek denetimler yapıyor. Ekipler, icra edilen denetim ve kontroller sırasında av yapan amatör avcıların, olması gerekenden daha fazla sayıda oltayla balık avı gerçekleştirdiğini belirlerken, denetim ve kontrollerde yasal boy limiti altında sazan balığı yakalanarak alı koyulduğunu da belirlerse cezayı kesiyor. Yasak balık avlayan ve fazla sayıda olta kullanan amatör avcıya ağır para çezaları yugulanırken, canlı sazan balıkları ise yeniden göl sularına salınıyor.