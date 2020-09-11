Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Sanayi ve Teknoloji Başkanı Mustafa Varank’ın da katılımlarıyla gerçekleştirilen TEKNOFEST kapsamındaki Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması’nda gençlerin heyecanına ortak oldu. Yarışmada, Vali Seddar Yavuz, AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Teknofest İcra Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Kacır, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar da hazır bulundu.

“KENTİMİZDE OLMASI BİZİ MUTLU EDİYOR”

Bilişim Vadisi, TÜBİTAK ve HAVELSAN destekleriyle gerçekleştirilen geleceğimizi değiştirecek otonom araçlar için bir açıklamada bulunan Büyükakın “Geleceğimizin teknolojisi otonom araçların özgün tasarım, yazılım ve diğer alanlardaki gelişmesine dönük gençlerimizin heyecanına ortak olduk. Bu tür yarışmaların kentimizde olması ve gençlerimizin bu alana dönük ilgileri bizi çok mutlu ediyor. Büyükşehir Belediyesi olarak bu alanda gençlerimize katkı sunmaya devam edeceğiz. Geçlerimizin bu geleceğin teknolojisine ilgi duymaları ve odaklanmaları bizleri mutlu ediyor, heyecanlandırıyor. Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de bu alanlarda emek sarf eden gençlerimize destek olmak için çalışıyoruz. Geleceğe daha donanımlı hazırlanması için elimizi taşın altına sokuyoruz. Yerel yönetimler olarak bizler geleceğin ve bu ülkenin sahibi gençlerin yanında yer almaya devam edeceğiz” dedi.