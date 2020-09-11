Erdoğan Salman Halk Kütüphanesi açıldı

Derince’nin önde gelen sivil toplum kuruluşları arasında yer alan Derince Lisesi Mezunları Derneği, ilçeye yeni bir halk kütüphanesi kazandırdı. Derince Lisesi Mezunları Derneği Başkan Necdet Meriçli ve yönetiminin hizmete sundukları kütüphanenin açılışı Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Bayraktar ve dernek yöneticilerinin katıldığı törenle gerçekleşti. Derince Lisesi’nin kurucu müdürü merhum Erdoğan Salman’ın adını taşıyan halk kütüphanesinde 20 binin üzerinde kitap yer alıyor. Derince Belediyesi’nin Derince Lisesi Mezunları Derneği’ne tahsis ettiği Sırrıpaşa Mahallesi Denizciler Caddesi No: 115/A adresinde hizmet vermeye başlayan kütüphane her gün 10:00 ve 19:00 saatleri arasında açık olacak.

“TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Kütüphanede üniversite öğrencileri için bilgisayar destekli ders çalışma ortamı da sağlanacak. Kütüphanenin ilçe halkına hayırlı olmasını dileyen Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, “Derince Belediyesi olarak açtığımız Millet Kıraathanesi ve Abdullah Tayyip Olçok Gençlik ve Spor Merkezimizdeki kütüphanelerimizle bu alanda ilçemizde çok önemli ihtiyaçları gidermiştik. Bugün de yine çok önemli bir kütüphanemizin açılışı gerçekleştiriyoruz. İlçemize böyle kıymetli bir kütüphane kazandıran Necdet Meriçli başkanlığındaki dernek yönetimine ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi. Derince Lisesi Mezunları Derneği Başkanı Necdet Meriçli de katkılarından dolayı Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’e teşekkür etti.