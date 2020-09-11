Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, mahalle ziyaretlerine devam ediyor. Başkan Turan’ın son durağı Çerçilli Mahallesi olurken, mahalle de bulunan Kandıra Taşı Ocaklarını da ziyaret etti. Gerçekleştirdiği ziyaretlerle ilçenin değerlerine sahip çıkmaya devam eden Başkan Turan; “Kandıra taşı, gerek kolay işlenebilir olması, gerek sağlamlığı, gerekse dekoratif özellikleri nedeniyle, inşaat sektörünün en çok tercih ettiği malzemelerden biridir. Meşhur Kandıra Taşı’nın en çok çıkarılarak işlendiği yerler arasında ilçemizin Çerçilli mahallesi gelmektedir” dedi.
“GEREKEN ÖNEMİ VERECEĞİZ”
Turan konuşmalarının devamında, “Kandıra’nın Manda Yoğurdu, Kandıra’nın Keten Bezi, Kandıra’nın Hindisi ve Kandıra Taşı, bizim ilçemizin en önemli simgelerindendir. Ne yazık ki bu çok değerli ve önemli ürünlerimizden olan taşımızın imalatı ve değeri günden güne kayboluyor. Bizler de belediyemiz olarak Kandıra Taşı’na gereken önemi vereceğiz” ifadelerine yer verdi. Çerçilli Mahalle sakinleri ise Kandıra Taşı’nın geçmişinin çok eskilere dayandığını, Osmanlı Devleti zamanındaki saraylarda bile Kandıra Taşı kullanıldığını vurguladılar
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.