Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
11 Eyl 2020 - 14:58- Gündem G: 11 Eyl 2020 - 15:00

“Kandıra Taşı’na gereken önemi vereceğiz”

Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan ziyaretler kapsamında Çerçili Mahallesi’ni ziyaret etti. Burada Kandıra Taşı’yla ilgili konuşan Turan, “Belediyemiz olarak Kandıra Taşı’na gereken önemi vereceğiz” dedi.

mask

Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, mahalle ziyaretlerine devam ediyor. Başkan Turan’ın son durağı Çerçilli Mahallesi olurken, mahalle de bulunan Kandıra Taşı Ocaklarını da ziyaret etti. Gerçekleştirdiği ziyaretlerle ilçenin değerlerine sahip çıkmaya devam eden Başkan Turan; “Kandıra taşı, gerek kolay işlenebilir olması, gerek sağlamlığı, gerekse dekoratif özellikleri nedeniyle, inşaat sektörünün en çok tercih ettiği malzemelerden biridir. Meşhur Kandıra Taşı’nın en çok çıkarılarak işlendiği yerler arasında ilçemizin Çerçilli mahallesi gelmektedir” dedi.

“GEREKEN ÖNEMİ VERECEĞİZ”

Turan konuşmalarının devamında, “Kandıra’nın Manda Yoğurdu, Kandıra’nın Keten Bezi, Kandıra’nın Hindisi ve Kandıra Taşı, bizim ilçemizin en önemli simgelerindendir. Ne yazık ki bu çok değerli ve önemli ürünlerimizden olan taşımızın imalatı ve değeri günden güne kayboluyor. Bizler de belediyemiz olarak Kandıra Taşı’na gereken önemi vereceğiz” ifadelerine yer verdi. Çerçilli Mahalle sakinleri ise Kandıra Taşı’nın geçmişinin çok eskilere dayandığını, Osmanlı Devleti zamanındaki saraylarda bile Kandıra Taşı kullanıldığını vurguladılar

11 Eyl 2020 - 14:58 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
‘Gülümse İzmit’ forması, mutluluktan ağlattı mask
‘Gülümse İzmit’ forması, mutluluktan ağlattı
Kocaelili yönetmen, yeni filmini çekiyor mask
Kocaelili yönetmen, yeni filmini çekiyor
Darıca Belediyesi başarılı öğrencileri ödüllendirdi mask
Darıca Belediyesi başarılı öğrencileri ödüllendirdi
“Kandıra Taşı’na gereken önemi vereceğiz” mask
“Kandıra Taşı’na gereken önemi vereceğiz”
Erdoğan Salman Halk Kütüphanesi açıldı mask
Erdoğan Salman Halk Kütüphanesi açıldı
“Elimizi taşın altına sokuyoruz” mask
“Elimizi taşın altına sokuyoruz”
Anket AKP'li vekil Yaman'ın oğlunun düğünü için, soruşturma açılmalı mı?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
İşte Kocaeli'de uygulanacak yeni yasaklar mask
İşte Kocaeli'de uygulanacak yeni yasaklar
Üniversite otoparkında “telefon” cinayeti mask
Üniversite otoparkında “telefon” cinayeti
Skandal düğün için Büyükakın'dan açıklama! "Üzerinde konuşacak bir şey yok" mask
Skandal düğün için Büyükakın'dan açıklama! "Üzerinde konuşacak bir şey yok"
Mahalleli istedi Büyükşehir yapıyor mask
Mahalleli istedi Büyükşehir yapıyor
Fuhuş operasyonunun ardından dram çıktı! mask
Fuhuş operasyonunun ardından dram çıktı!
"O düğünün cezası 4 milyon 725 bin TL" mask
"O düğünün cezası 4 milyon 725 bin TL"

GALERİ

Çaldıkları tır ile yakalandılar! mask
Çaldıkları tır ile yakalandılar!
Virüse yakalanan belediye başkanından videolu mesaj mask
Virüse yakalanan belediye başkanından videolu mesaj
Kaçak kına gecesine baskın! mask
Kaçak kına gecesine baskın!
Gebze- Harem minibüslerine dezenfektan ünite dönemi mask
Gebze- Harem minibüslerine dezenfektan ünite dönemi
D-100’de seyir halindeki minibüs alev alev yandı mask
D-100’de seyir halindeki minibüs alev alev yandı
Özel Bilgi Köprüsü, YKS’de “Altın öğrencilerini” ödüllendirdi mask
Özel Bilgi Köprüsü, YKS’de “Altın öğrencilerini” ödüllendirdi
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL