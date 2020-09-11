Darıca Belediyesi başarılı öğrencileri ödüllendirdi

Darıca Belediyesi eğitime destek vermeye devam ediyor. Yıl boyunca hem ücretsiz üniversite hazırlık hem de liselere hazırlık kursları düzenleyen Darıca Belediyesi, uzman eğitimcilerle birlikte eğitime destek sağlıyor. Üniversite sınavlarında belediyenin hazırlık kurslarında eğitim gören birçok öğrencinin Türkiye’nin önemli üniversitelere yerleşmesinin ardından LGS’de de Bilgi Evi öğrencileri büyük bir başarı göstererek Fen Lisesi ve dengi okulları yerleşti.

BAŞARILI ÖĞRENCİLERE BİSİKLET

Darıca Belediyesi Bilgi Evlerinde düzenlenen ücretsiz LGS hazırlık kurslarından faydalanarak dereceye giren ve Fen Lisesi ile dengi okulları kazanan başarılı öğrencilere Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla bisiklet hediye edildi. Belediye binası önünde sosyal mesafe kuralına uygun olarak düzenlenen dağıtım töreni ile başarılı öğrencilere bisikletleri dağıtıldı. Öğrenciler ve ailelerinin de katıldığı törede bisikletlerini alan öğrenciler, mutlu olduklarını ifade ederek Bıyık’a teşekkür ettiler. Başkan Muzaffer Bıyık da bütün öğrencileri tek tek tebrik ederek eğitim hayatlarında başarılar diledi.

“YANLARINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Bıyık, “Bilgi Evlerimizde eğitim görerek başarılı olan öğrencilerimizle birlikte olmaktan dolayı çok mutluyuz. Onların hayatına dokunabiliyor ve geleceklerini şekillendirmelerinde katkıda bulunabiliyorsak ne mutlu bize. Amacımız gelecek nesillerimizin daha başarılı ve bizleri geleceğe taşıyacak bireyler olarak yetişmeleri. Liselere yerleşen yavrularımızın lise eğitimleri boyunca da yanlarında olmaya devam edeceğiz. Üniversite hazırlık kurslarımızdan da faydalanmalarını sağlayacağız. Öğrencilerimizi, ailelerini ve Bilgi Evlerimizdeki eğitimci kadromuzu tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.