Kocaelili yönetmen, yeni filmini çekiyor

Kocaeli'nin yetiştirmiş olduğu genç yönetmenlerinden biri olan Vedat İnce, Türk Sineması’nın Kültür Bakanlığı tarafından desteklenen “Ali Kemal Geliyii' isimli filmle yönetmen koltuğuna oturacak. İstanbul’da gerçekleştirilen film tanıtımında oyuncular ve yönetmenler bir araya gelerek değerlendirmelerde bulunurken, bu tanıtımda, genç yönetmen Vedat İnce'ye yoğun ilginin olduğu belirtildi.

ÇEKİMLER 15 EYLÜL’DE

Filmin başrollerinde Ateş Fatih Uçan, Altan Erkekli, Selda Alkor, Veysel Diker, Ceyda Tepeliler, Betül Şahin, Levent Sülün, Hülya Uçan, Hakan Çankaya, İsmail Semih Habiboğlu, Ümit Özdemir, Deniz Oral, Bülent Mert, Barboros Dikmen ve sürpriz konuk oyuncuların yer aldığı kadro, set için 15 Eylül'ü bekliyor. Çekimlerine Bandırma'ın Edincik kasabasında başlayacak filmin konusunun yediden yetmişe herkesin izleyebileceği aile komedisi tadında olması dikkat çekiyor. Birçok komedi filminden de tanıdığımız Ateş Fatih Uçan, bu kez ''Ali Kemal Geliyiii'' filminde başrolde izleyicinin karşısına çıkıyor.

FİLMİN KONUSU NE?

Ali Kemal doğup büyüdüğü Bandırma’nın şirin kasabası Edincek’de annesi ve babasıyla yaşamaktadır. Üniversite’den Optisyen mezunu olan Ali Kemal bir türlü okuduğu ve mesleği olan Optisyen işini yapamamaktadır, fakat hayalinde günün birinde kendi Optikçi dükkanını kurmak var. 33 yaşında bekar ve işsiz olan Ali Kemal zamanını mahallesinde geçirirken, hiç anlaşamadığı ve belalısı olan Haşmet’le sıkça uğraşır. Mahalleye yeni taşınan Hülya’ya gönlünü kaptıran, bugüne kadar aşık olabileceği kızlardan kaçan, duygusal yakınlık hissetmediği hiçbir kızla konuşmayan Ali Kemal yanı başına kadar gelen bu aşka fazla direnemeyecek ilk görüşte Aşkın esiri olacaktır. Ali Kemal’in Hülya’nın kalbini kazması hiç kolay olmayacak.