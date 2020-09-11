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11 Eyl 2020 - 15:01- Gündem G: 11 Eyl 2020 - 15:03

‘Gülümse İzmit’ forması, mutluluktan ağlattı

Bu hafta sonu seçimli genel kurul yapacak olan Kocelispor’un 1979-80 sezonunda yaşadığı ilk şampiyonlukta büyük pay sahibi olan eski antrenör Şener Dal, İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet tarafından kendisine gönderilen Kocaelispor şampiyonluk setini alırken duygusal anlar yaşadı
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İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaelispor’un yaşadığı başarılara katkı sağlayan isimlere İzmit Belediyesi tarafından hazırlanan Kocaelispor şampiyonluk setini göndererek sürpriz yapmaya devam ediyor. Kocaelispor’da yaklaşık 10 yıl görev yapan, unutulmaz antrenörlerinden Şener Dal da Başkan Hürriyet tarafından kendisine gönderilen hediyeleri alırken gözyaşlarına hakim olamadı.

 


ÇOK VEFALI BİR DAVRANIŞ


1979-80 sezonunda Kocaelispor’un ilk şampiyonluğunda önemli katkıları olan ve yaşamını Antalya’da sürdüren Şener Dal, Başkan Hürriyet tarafından kendisine gönderilen hediyeleri büyük bir mutlulukla aldı. 
‘Gülümse İzmit’ yazılı atkı, maske, anahtarlık, şapka ve tişörtten oluşan Kocaelispor şampiyonluk setini alan Şener Dal göz yaşlarına hakim olamadı. Şener Dal, “Yıllar sonra İzmit’ten böylesi anlamlı bir hediye almak beni çok mutlu etti. Bize göre yaşı çok daha genç insanların böylesi bir eyleme imza atması çok sevindirici. İzmit’te Kocaelispor’a karşı vefa besleyen dostların olduğunu bilmek güzel bir duygu. Böylesi vefalı davranışlar, Kocaelispor’un büyüklüğünü gösterir. Ben bu vesile ile Fatma Hanım’a canı gönülden teşekkür ediyor, tüm Kocaelisporlulara selamlarımı iletiyorum” dedi.

11 Eyl 2020 - 15:01 - Gündem

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