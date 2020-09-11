Aranan hükümlü polise yakalandı!

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında silahlı yağma suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 2 bin 240 TL para cezası ile aranan A.Y.T. isimli şahsın Gölcük ilçesinde olduğu tespit edildi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü A.Y.T. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Y.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.