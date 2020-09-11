Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
11 Eyl 2020 - 15:23- Asayiş G: 11 Eyl 2020 - 15:26

Aranan hükümlü polise yakalandı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından silahlı yağma suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 2 bin 240 TL para cezası ile aranan kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
mask

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında silahlı yağma suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 2 bin 240 TL para cezası ile aranan A.Y.T. isimli şahsın Gölcük ilçesinde olduğu tespit edildi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü A.Y.T. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Y.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

11 Eyl 2020 - 15:23 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Cinayet zanlısı tutuklandı! mask
Cinayet zanlısı tutuklandı!
Aranan hükümlü polise yakalandı! mask
Aranan hükümlü polise yakalandı!
Savcı, eşini öldüren sanık için haksız tahrik indirimi istedi mask
Savcı, eşini öldüren sanık için haksız tahrik indirimi istedi
Kendilerini polis olarak tanıtan Suriyeliler 5 bin Euro dolandırdı mask
Kendilerini polis olarak tanıtan Suriyeliler 5 bin Euro dolandırdı
Otomobilin çarptığı yaşlı kadın öldü mask
Otomobilin çarptığı yaşlı kadın öldü
MİT ve Emniyet'ten Kocaeli'de FETÖ Operasyonu! mask
MİT ve Emniyet'ten Kocaeli'de FETÖ Operasyonu!
Anket AKP'li vekil Yaman'ın oğlunun düğünü için, soruşturma açılmalı mı?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
İşte Kocaeli'de uygulanacak yeni yasaklar mask
İşte Kocaeli'de uygulanacak yeni yasaklar
Üniversite otoparkında “telefon” cinayeti mask
Üniversite otoparkında “telefon” cinayeti
Skandal düğün için Büyükakın'dan açıklama! "Üzerinde konuşacak bir şey yok" mask
Skandal düğün için Büyükakın'dan açıklama! "Üzerinde konuşacak bir şey yok"
Mahalleli istedi Büyükşehir yapıyor mask
Mahalleli istedi Büyükşehir yapıyor
Fuhuş operasyonunun ardından dram çıktı! mask
Fuhuş operasyonunun ardından dram çıktı!
"O düğünün cezası 4 milyon 725 bin TL" mask
"O düğünün cezası 4 milyon 725 bin TL"

GALERİ

Çaldıkları tır ile yakalandılar! mask
Çaldıkları tır ile yakalandılar!
Virüse yakalanan belediye başkanından videolu mesaj mask
Virüse yakalanan belediye başkanından videolu mesaj
Kaçak kına gecesine baskın! mask
Kaçak kına gecesine baskın!
Gebze- Harem minibüslerine dezenfektan ünite dönemi mask
Gebze- Harem minibüslerine dezenfektan ünite dönemi
D-100’de seyir halindeki minibüs alev alev yandı mask
D-100’de seyir halindeki minibüs alev alev yandı
Özel Bilgi Köprüsü, YKS’de “Altın öğrencilerini” ödüllendirdi mask
Özel Bilgi Köprüsü, YKS’de “Altın öğrencilerini” ödüllendirdi
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL