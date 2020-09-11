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11 Eyl 2020 - 15:26- Siyaset G: 11 Eyl 2020 - 15:31

CHP'den korona kararı!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) son bir haftada peş peşe gelen corona vakalarından sonra genel merkez binasını kapatma kararı aldı. CHP'den yapılan açıklamada parti personelinin 14 Eylül'den itibaren evlerinden çalışacağı duyuruldu.

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CHP'de son bir hafta içerisinde, Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik ve Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Recep Cengiz’in corona testleri pozitif çıktı. Parti yöneticilerinde görülen pozitif vakaların ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na da test yapılmış sonucun negatif olduğu duyurulmuştu. Artan vakaların ardından CHP, genel merkezin kapatılmasına karar verdi.

ARTAN VAKA VE TEDBİRSİZİLİK

Partinin resmi internet sayfasından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Son dönemde Yeni Koronavirüs (Covid-19) vakalarının katlanarak arttığı ve her gün açıklanan tablonun gerçeği yansıtmadığı herkes tarafından bilinmektedir. Sürecin başından beri alınması gereken önlemlerle ilgili kapsamlı öneriler getirmemize ve sürekli uyarılarımıza rağmen iktidarın halk sağlığının korunması için gereken önlemleri almadığı da ortadadır. Artan vakalar ve tedbirsizlik hali göz önüne alınarak, CHP Genel Merkezi personelinin 14 Eylül 2020 Pazartesi gününden itibaren evlerinden çalışmaları uygun görülmüştür. Normal çalışma düzenine geçiş tarihi, salgının ülkemizdeki seyrine göre belirlenecektir.

11 Eyl 2020 - 15:26 - Siyaset

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