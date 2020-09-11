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11 Eyl 2020 - 17:00- Spor G: 11 Eyl 2020 - 17:02

Mali Genel Kurul yapılıyor! Yeni yönetim seçiliyor

  Kocaelispor Kulübü Derneği Olağan Genel Kurul Toplantısı, 5-6 Eylül Cumartesi ve Pazar saat 11.00’de, Interteks Uluslararası Fuar Merkezi’nde yapılması gerekirken ertelenmişti. Kongre bugün çoğunluğa bakılmaksızın yapılıyor, Hüseyin Üzülmez tek adayla seçime giriyor

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
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1. Gün Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2. Gün Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı yapılacak. Genel Kurul 12-13 Eylül Cumartesi ve Pazar (bugün yarın) aynı yer ve saatte gerçekleşiyor. Bugün Olağan Mali Genel Kurul gerçekleşecek. Kongrede çoğunluk aranmayacak. Gündemin 7. maddesinde yer alan ve seçimin de aynı gün yapılabileceğinin oylamaya sunulması sonrası, yeni yönetim de bugün seçilebilir. Yeni üyelerle birlikte üye sayısının 2000’e yaklaşması, Seçimli Genel Kurul’da da 1000’e yakın üyenin oy kullanması bekleniyor. N Erdem ÖVÜÇ

 

MEVCUT YÖNETİMDEN KALACAKLAR

 

Hüseyin Üzülmez

Murat Barış

İsmail Araç

Bekir Halefler

Tuncay Arıcan

Zeynel Abidin Akyol

 

YENİ YÖNETİME

YENİ İSİMLER

Yunus Merttürk

Emrah Baylan

Ömür Öztürk

Vural Yıldız

Abdulkadir Yılmaz

Ulaş Yıldız

Harun Kaya

 

BELİRSİZ DURUMDA

OLAN İSİMLER:

Bahadır Taşer

Murat Aydın

 

11 Eyl 2020 - 17:00 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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