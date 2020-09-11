Mali Genel Kurul yapılıyor! Yeni yönetim seçiliyor

1. Gün Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2. Gün Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı yapılacak. Genel Kurul 12-13 Eylül Cumartesi ve Pazar (bugün yarın) aynı yer ve saatte gerçekleşiyor. Bugün Olağan Mali Genel Kurul gerçekleşecek. Kongrede çoğunluk aranmayacak. Gündemin 7. maddesinde yer alan ve seçimin de aynı gün yapılabileceğinin oylamaya sunulması sonrası, yeni yönetim de bugün seçilebilir. Yeni üyelerle birlikte üye sayısının 2000’e yaklaşması, Seçimli Genel Kurul’da da 1000’e yakın üyenin oy kullanması bekleniyor. N Erdem ÖVÜÇ
MEVCUT YÖNETİMDEN KALACAKLAR
Hüseyin Üzülmez
Murat Barış
İsmail Araç
Bekir Halefler
Tuncay Arıcan
Zeynel Abidin Akyol
YENİ YÖNETİME
YENİ İSİMLER
Yunus Merttürk
Emrah Baylan
Ömür Öztürk
Vural Yıldız
Abdulkadir Yılmaz
Ulaş Yıldız
Harun Kaya
BELİRSİZ DURUMDA
OLAN İSİMLER:
Bahadır Taşer
Murat Aydın
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.