Gelişim Ligleri için düğmeye basıldı

Açıklama şöyle: Ülkemizde ve dünyada etkileri devam etmekte olan Covid-19 salgın hastalığının seyri, hastalığa bağlı Sağlık Bakanlığımızın aldığı tedbirler ve uyguladığı talimatlar ile Sağlık Kurulumuzun önerileri çerçevesinde Spor Toto Gelişim Ligleri'nin yeniden planlanması kararlaştırılmıştır.
KOCAELİSPOR, DARICA, GÖLCÜK, BELEDİYE DERİNCE DE VAR…
Mevcut Gelişim Ligleri'nde yer alan kulüplerimizin, bulundukları liglere ilişkin gelecek sezonlara ait münhasır hakları saklı kalmak kaydı ile 2020-2021 sezonunda Gelişim Ligleri farklı bir formatta oynatılacak olup, müsabaka sistemi ve müsabakaların yaş ve liglere göre statüleri ile başlangıç tarihleri gelişen şartlar doğrultusunda yapılacak çalışmaların neticesinde açıklanacaktır.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.