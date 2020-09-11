TFF Kadın Ligleri yeniden düzenleniyor

TFF’den yapılan açıklama şöyle: Ülkemizde ve dünyada etkileri devam etmekte olan Covid-19 salgın hastalığının seyri, hastalığa bağlı Sağlık Bakanlığımızın aldığı tedbirler ve uyguladığı talimatlar ile Sağlık Kurulumuzun önerileri çerçevesinde Kadın Ligleri'nin başlangıç tarihleri gelişen şartlar doğrultusunda yapılacak çalışmaların neticesinde açıklanacaktır.