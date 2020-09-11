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11 Eyl 2020 - 17:15- Gündem G: 11 Eyl 2020 - 17:18

Bu protokolle Dilovası’ndaki evler rengarenk olacak

Dilovası Belediyesi ile bir boya firması tarafından imzalanan protokol kapsamında 3 ton boya kullanılarak ilçedeki evler tek tek boyanacak.

İhlas Haber Ajansı
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Dilovası Belediyesi bir boya firması ile imzaladığı protokolle ilçedeki evleri boyayacak. Diliskelesi Mahallesi'nde gerçekleşen ‘Letafet Projesi’nin programına, Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Polisan Holding yönetim kurulu üyesi Ahmet Bitlis ve yönetimi, Belediye Başkan Yardımcıları, Meclis Üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Proje kapsamında, 6 bin metrekarelik bir alanda toplam 3 ton boya ile evler boyanacak. Bodrum’un dünyaca ünlü mavi-beyaz evlerinin örnek alınacağı çalışmayla, Dilovası’nın marka değeri daha da artacak.

DİLOVASI'NA GÜZELLİK


Proje ile ilgili açıklamalarda bulunan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, “İnsanların mutlulukları yaşadıkları çevreyle doğru orantılıdır. Yaşanılan ev, sokak, ilçe, şehrine kadar huzur veriyorsa, insanlar kendilerini o derece rahat ve mutlu hissederler. Bu bağlamda, ‘Yükselen Şehir Dilovası’ vizyonumuzla hayatın her alanına dokunmaya devam ediyoruz. Bu projemiz, sürekli değişen ve gelişen dünyaya kayıtsız kalmadan, çağın getirdiği yenilikler ile insanımızı buluşturmak, onların yaşamlarına ve yaşam alanlarına renkli bir dokunuş yapmak, ‘Duvarlara renk, Dilovası’na güzellik’ getirmek için ilçemizde hizmet veren ülkemizin en önemli markalarından Polisan ve Dilovası Belediyemiz işbirliği ile gerçekleştirilecektir. Emek ve katkı veren herkese şimdiden teşekkür ederiz” dedi.

11 Eyl 2020 - 17:15 - Gündem

Muhabir İhlas Haber Ajansı

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