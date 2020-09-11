17 yaşında, 30 ülke gezdi

Henüz 17 yaşında olmasına rağmen 30 ülke gezen Çağrı Şahin, tek başına çıktığı yolculuklarda dünya turu yapıyor. Genç yaşında eğitim hayatının yanı sıra macera sever yönüyle de dikkatleri üzerine çeken Şahin, korona virüs (Covid-19) salgını öncesi 30 ülke gezmeyi başardı.
"EĞİTİM HAYATIMI AKSATMIYORUM"
Korona virüs pandemisi öncesinde İstanbul’dan yurt dışına çıkan Çağrı Şahin, Almanya, Fransa, İtalya, Rusya, Arjantin, Hollanda, Amerika, Belçika, Yunanistan, Japonya, Suudi Arabistan, Bulgaristan, İsrail, Lübnan gibi ülkelere seyahat etmeyi başardı. Geçiş güzergahında bulunan ülkeleri de ziyaret eden Şahin, Spontane seyahat etmek heyecanının yanı sıra riskli. 17 yaşında bunları yapmak çok heyecan verici olsa da tehlikeli olabilir. Değişik ülkelerde değişik kültürlerle genç yaşımda tanışıyorum. Bu sırada eğitim hayatımı da aksatmıyorum" dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.