Valilikten memurlara kıyafet düzenlemesi

Valikten yapılan açıklamada; "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında görevli memur, sözleşmeli memur, geçici personel ve hizmetlilerin kışlık kıyafet uygulaması 15.09.2020 tarihinde başlayacaktır. Buna göre 15.09.2020 tarihinden itibaren bürolarda görevli bayan ve erkek personel Kılık Kıyafet Yönetmeliğine uygun kılık-kıyafetle çalışabileceklerdir. Resmi elbise (üniforma) giymek zorunda olanlar ilgili kurum ve kuruluşun özel yönetmeliklerinde belirtilen usul ve esaslara tabidir."ifadelerine yer verildi.