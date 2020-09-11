Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
11 Eyl 2020 - 19:18- Gündem G: 11 Eyl 2020 - 19:23

Kahreden haber! 3 askerimiz şehit oldu

Van'ın Çatak kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen "Yıldırım 10-Norduz" operasyonunda bir jandarma yüzbaşı ile iki uzman çavuş şehit oldu, bir jandarma yarbay yaralandı.
mask

Van'ın Çatak ilçesinde gerçekleştirilen "Yıldırım 10-Norduz" operasyonu kapsamında, 1'i yüzbaşı 3 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı. Operasyonda, 3 terörist ölü olarak ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Yıldırım 10-Norduz operasyonu kapsamında; Van Çatak ilçesi kırsalında 3 teröristin ölü olarak ele geçirildiği operasyonda, bir Jandarma Yüzbaşımız ile iki Jandarma Uzman Çavuşumuz şehit olmuş, bir Jandarma Yarbayımız yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kaderli ailelerine baş sağlığı, yaralı yarbayımıza acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

ŞEHİT YÜZBAŞININ ACI HABERİ BABA OCAĞINA ULAŞTI


Van'ın Çatak ilçesi kırsalında, 3 teröristin etkisiz hale getirildiği Yıldırım-10 Norduz operasyonunda şehit düşen Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top'un şehadet haberi, Samsun'un Havza ilçesindeki babaevine ulaştırıldı.Şehidin Karşıyaka Mahallesi'ndeki babaevine giden ilçe Garnizon Komutanı Personel Yüzbaşı Bahadır Çay ile İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Alparslan Bostancı, şehadet haberini anne Mevlüde ve baba Şevket Top'a verdi. Şehit yüzbaşı Mahmut Top'un babaevine ve bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Hilal Başak (3) ve Gökhan Korkut (2) adında iki çocuğu olduğu öğrenilen şehidin cenazesinin yarın Havza'da toprağa verileceği bildirildi.

REYHANLI'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ


Hatay'ın Reyhanlı nüfusuna kayıtlı Jandarma Uzman Çavuş Sezer Uçar, 'Yıldırım- 10 Norduz Operasyunu kapsamında, Van'ın Çatak ilçesi kırsalında icra edilen operasyonda, şehit oldu. Jandarma Uzman Çavuş Uçar'ın şehit olduğu haberi, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Yeni Mahallesi'nde yaşayan ailesine verildi. Evli ve iki çocuk babası olan şehit Uçar'ın baba ocağının bulunduğu sokağa Türk bayrağı asıldı. Şehit Uçar'ın yakınları ve komşuları, taziye için şehit evine gelmeye başladı. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sezer Uçar, yarın törenle son yolculuğuna uğurlanacak.

11 Eyl 2020 - 19:18 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Büyükşehir’den KPSS için hafta sonu ek seferler mask
Büyükşehir’den KPSS için hafta sonu ek seferler
‘Gülümse İzmit’ forması, mutluluktan ağlattı mask
‘Gülümse İzmit’ forması, mutluluktan ağlattı
Kocaelili yönetmen, yeni filmini çekiyor mask
Kocaelili yönetmen, yeni filmini çekiyor
Darıca Belediyesi başarılı öğrencileri ödüllendirdi mask
Darıca Belediyesi başarılı öğrencileri ödüllendirdi
“Kandıra Taşı’na gereken önemi vereceğiz” mask
“Kandıra Taşı’na gereken önemi vereceğiz”
Erdoğan Salman Halk Kütüphanesi açıldı mask
Erdoğan Salman Halk Kütüphanesi açıldı
Anket AKP'li vekil Yaman'ın oğlunun düğünü için, soruşturma açılmalı mı?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
İşte Kocaeli'de uygulanacak yeni yasaklar mask
İşte Kocaeli'de uygulanacak yeni yasaklar
Üniversite otoparkında “telefon” cinayeti mask
Üniversite otoparkında “telefon” cinayeti
Skandal düğün için Büyükakın'dan açıklama! "Üzerinde konuşacak bir şey yok" mask
Skandal düğün için Büyükakın'dan açıklama! "Üzerinde konuşacak bir şey yok"
Mahalleli istedi Büyükşehir yapıyor mask
Mahalleli istedi Büyükşehir yapıyor
Fuhuş operasyonunun ardından dram çıktı! mask
Fuhuş operasyonunun ardından dram çıktı!
"O düğünün cezası 4 milyon 725 bin TL" mask
"O düğünün cezası 4 milyon 725 bin TL"

GALERİ

TEM de feci kaza! 1 yaralı mask
TEM de feci kaza! 1 yaralı
Çaldıkları tır ile yakalandılar! mask
Çaldıkları tır ile yakalandılar!
Virüse yakalanan belediye başkanından videolu mesaj mask
Virüse yakalanan belediye başkanından videolu mesaj
Kaçak kına gecesine baskın! mask
Kaçak kına gecesine baskın!
Gebze- Harem minibüslerine dezenfektan ünite dönemi mask
Gebze- Harem minibüslerine dezenfektan ünite dönemi
D-100’de seyir halindeki minibüs alev alev yandı mask
D-100’de seyir halindeki minibüs alev alev yandı
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL