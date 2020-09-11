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11 Eyl 2020 - 21:52- Gündem G: 11 Eyl 2020 - 21:59

İstanbul'da için kısıtlama adım adım Kocaeli'ye geliyor!

İstanbul Valiliği, korona virüs tedbirleri kapsamında deniz araçlarındaki düğün, nikah, sünnet düğünü, nişan ile açık alanlardaki konser, festival gibi etkinliklere yarından itibaren müsaade edilmeyeceğini duyurdu.
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İstanbul Valiliği, artan vakalar sonrası salgının yayılmasını önleme amacıyla yeni tedbirler aldı. Valilik açıklamasında, "Açık alanlarda yapılacak; konser, gösteri, festival vb. etkinliklere itibaren hiçbir surette müsaade edilmeyecektir. Deniz turizmi hizmetinde faaliyet gösteren deniz turizm araçlarında; düğün, nikah, sünnet düğünü, kına gecesi, nişan vb. etkinliklere hiçbir surette müsaade edilmeyecektir." ifadelerine yer verildi.

ETKİNLİKLERE YASAK

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin başarıya ulaşması için İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelgelerle maske takma zorunluluğu getirildiği, şehir içi ve şehirler arası yolcu taşımacılığında düzenlemeler yapıldığı, düğün, nikah, sünnet düğünü, kına gecesi ve nişan gibi etkinliklere kısıtlama getirildiği hatırlatıldı.

12 EYLÜL'DEN İTİBAREN UYGULANACAK


Açıklamada, başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere alınan tedbirlere yeterince riayet edilmemesinin hastalığın yayılım hızını artırması ve toplum sağlığını riske atması nedeniyle İstanbul Hıfzıssıhha Meclisi tarafından bugün yapılan toplantı sonrasında alınan ve 12 Eylül'den itibaren uygulanacak kararlar şöyle sıralandı:"Kültür ve Turizm Bakanlığı veya İstanbul Valiliği Günübirlik Deniz Turizmi Kurulunca belgelendirilen gezi, spor, eğlence amaçlı olarak faaliyet gösteren deniz turizm araçlarında, gezi, tur ve restoran teknelerinde, ticari yatlarda, Şehir Hatları işletmesi, Turyol, Dentur, Avrasya, Mavi Marmara gibi işleticiler tarafından gezi, spor, eğlence amaçlı olarak; deniz turizmi hizmetinde faaliyet gösteren deniz turizm araçlarında; düğün, nikah, sünnet düğünü, kına gecesi ve nişan gibi etkinliklere hiçbir surette müsaade edilmeyecektir.

KONSER, GÖSTERİ VE FESTİVAL GİBİ ETKİNLİKLER YASAKLANDI


Açık alanlarda yapılacak; konser, gösteri ve festival gibi etkinliklere itibaren hiçbir surette müsaade edilmeyecektir."Herhangi bir mağduriyete neden olunmaması için alınan kararlara uyulmasının önem taşıdığı vurgulanan açıklamada, yapılacak denetimlerde alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca idari işlem tesis edileceği, konusu suç teşkil eden davranışlarla ilgili olarak adli işlem başlatılacağı belirtildi

11 Eyl 2020 - 21:52 - Gündem

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