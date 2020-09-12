Dört evi soyan hırsız tutuklandı!

Alınan bilgiye göre Gebze ilçesinde meydana gelen 4 ayrı evden hırsızlık olayı ile ilgili soruşturma başlatan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayı gerçekleştiren kişinin 25 ayrı suçtan sabıkalı C.Ç. olduğunu tespit etti. Zanlının İstanbul'da olduğunu belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonda şahısı yakalayarak gözaltına aldı. İşlemleri tamamlanan ve adli mercilere sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.