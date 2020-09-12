İşte Kocaelispor’un yeni yönetimi!

Son olarak yönetime dahil olan 4 kişi daha belirlendi. Eğer büyük bir sürpriz olmazsa yeni yönetim kurulu aşağıdaki gibi olacak.
YAŞAR, PARLAK, KARAKAŞ VE CAN
Kocaelispor’un alt yapısında forma giymiş, tırları ile Ss. 39 No’lu Değirmendere minibüsçüler kooperatifinde çok sayıda hattı olan genç iş insanı Mehmet Yaşar, Alikahyaspor’un başkanlığını yapan, Hyundai fabrikasının işçi servislerini çeken, inşaat işleri ile de ilgilenen İsmail Parlak, sıkı Kocaelisporluluğu ile bilinen AK Gıda’nın sahibi genç iş insanı Önder Karakaş ile Karamürselspor’da da yöneticilik yapmış, Lezzet Ovası’nın ve Can İnşaat’ın sahiplerinden Karamürselli iş insanı Boşnak Ekrem Can, Kocaelispor’un yeni yönetiminde yer aldılar.
5 ESKİ 11 YENİ YÖNETİCİ
Başkan Hüseyin Üzülmez mevcut yönetimden 5 isim, Murat Barış, İsmail Araç, Tuncay Arıcan, Zeynel Abidin Akyol ve Bekir Halefler ile yola devam edecek. Yeni yönetimin diğer isimleri ise Yunus Merttürk, Engin Koyun, Emrah Baylan, Ömür Öztürk, Vural Yıldız, Abdulkadir Yılmaz ve Av. Harun Kaya olacak.
KOCAELİSPOR’UN YENİ YÖNETİMİ MEVCUTÖNETİMDEN
Hüseyin Üzülmez
Murat Barış
İsmail Araç
Tuncay Arıcan
Zeynel Abidin Akyol
Bekir Halefler
YENİ YÖNETİCİLER
Yunus Merttürk
Engin Koyun
Mehmet Yaşar
Emrah Baylan
Ömür Öztürk
Vural Yıldız
Abdulkadir Yılmaz
İsmail Parlak
Önder Karakaş
Ekrem Can
Harun Kaya
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.