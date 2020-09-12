İşte Kocaelispor’un yeni yönetimi!

Son olarak yönetime dahil olan 4 kişi daha belirlendi. Eğer büyük bir sürpriz olmazsa yeni yönetim kurulu aşağıdaki gibi olacak.

YAŞAR, PARLAK, KARAKAŞ VE CAN

Kocaelispor’un alt yapısında forma giymiş, tırları ile Ss. 39 No’lu Değirmendere minibüsçüler kooperatifinde çok sayıda hattı olan genç iş insanı Mehmet Yaşar, Alikahyaspor’un başkanlığını yapan, Hyundai fabrikasının işçi servislerini çeken, inşaat işleri ile de ilgilenen İsmail Parlak, sıkı Kocaelisporluluğu ile bilinen AK Gıda’nın sahibi genç iş insanı Önder Karakaş ile Karamürselspor’da da yöneticilik yapmış, Lezzet Ovası’nın ve Can İnşaat’ın sahiplerinden Karamürselli iş insanı Boşnak Ekrem Can, Kocaelispor’un yeni yönetiminde yer aldılar.

5 ESKİ 11 YENİ YÖNETİCİ

Başkan Hüseyin Üzülmez mevcut yönetimden 5 isim, Murat Barış, İsmail Araç, Tuncay Arıcan, Zeynel Abidin Akyol ve Bekir Halefler ile yola devam edecek. Yeni yönetimin diğer isimleri ise Yunus Merttürk, Engin Koyun, Emrah Baylan, Ömür Öztürk, Vural Yıldız, Abdulkadir Yılmaz ve Av. Harun Kaya olacak.

KOCAELİSPOR’UN YENİ YÖNETİMİ MEVCUTÖNETİMDEN

Hüseyin Üzülmez

Murat Barış

İsmail Araç

Tuncay Arıcan

Zeynel Abidin Akyol

Bekir Halefler

YENİ YÖNETİCİLER

Yunus Merttürk

Engin Koyun

Mehmet Yaşar

Emrah Baylan

Ömür Öztürk

Vural Yıldız

Abdulkadir Yılmaz

İsmail Parlak

Önder Karakaş

Ekrem Can

Harun Kaya