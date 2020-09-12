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12 Eyl 2020 - 10:44- Siyaset G: 12 Eyl 2020 - 10:48

MHP Derince’den gazetemize ziyaret

MHP Derince ilçe başkanı Zeki Omurca ve basın sorumlusu Alican Candan gazetemizi ziyaret etti
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Ağustos ayında yapılan MHP Derince 8. Olağan İlçe Kongresinde, mevcut başkanı Zeki Omurca yeniden başkan seçildi. Başkan Omurca, önceki gün basın sorumlusu Alican Candan ile birlikte gazetemizi ziyaret ederek Başyazarımız Tanzer Ünal ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürümüz Mesut Akbulut ile bir süre görüştü. Omurca, Derince için önemli plan ve hedeflerinin olduğunu söyleyerek, il başkanı Aydın Ünlü’ye tam destek verdiklerini, Ünlü’yü 2023’te yapılacak seçimlerde milletvekili olarak görmek istediklerini söyledi.

12 Eyl 2020 - 10:44 - Siyaset

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