Karamürsel esnaflarından ve eski saatçilerinden merhum Mehmet Yay’ın oğlu saatçi Adem Yay, Cuma namazı öncesinde dükkanının önünde kalp krizi geçirdi. Yay çağırılan 112 acil sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Karamürsel Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Evli ve 2 çocuk babası olan Adem Yay’ın cenazesi Karamürsel yeni mezarlıktaki aile kabristanlığında toprağa verildi.
Kocaeli Gazetesi olarak ailesi ve sevenlerine sabır dileriz...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Murat Başak - Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun çok iyi bir insandı
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.