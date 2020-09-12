Karamürsel esnaflarından ve eski saatçilerinden merhum Mehmet Yay’ın oğlu saatçi Adem Yay, Cuma namazı öncesinde dükkanının önünde kalp krizi geçirdi. Yay çağırılan 112 acil sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Karamürsel Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Evli ve 2 çocuk babası olan Adem Yay’ın cenazesi Karamürsel yeni mezarlıktaki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Kocaeli Gazetesi olarak ailesi ve sevenlerine sabır dileriz...