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12 Eyl 2020 - 10:58- Gündem G: 12 Eyl 2020 - 11:01

Marmara Kadınlar Birliği'nden muhteşem tanıtım filmi

Türkiye’nin kadın girişimi kooperatifleri tarafından bölgesel olarak kurulan ilk ve faaliyet alanı tüm ülke olan Marmara Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifleri Birliği’nin tanıtım filminde kadın girişimciler kamera karşısına geçti. Kadın girişimciler, Sami Yusuf’un tamamen öz Türkçe parçası olan Nasimi ile ‘Ben bu dünyaya sığamam’ dediler.
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İzmit Tarih Koridoru’na yaptığı yatırımlar ve sosyal sorumluluk projeleriyle dikkat çeken Nuket Özcan’ın başkanlığında kurulan ve tüm Türkiye’den kadın kooperatiflerinin dahil olabileceği Marmara Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifleri Birliği, giyimden kozmetiğe, geziden tanıtıma, gıdadan ev tekstiline ilimizde pek çok alanda faaliyet gösteren kadın girişimci kooperatiflerinin bir araya gelmesiyle oluştu. Önümüzdeki günlerde geniş lansmanı yapılacak Marmara Kadınlar Birliği’nin tanıtım filmi çekimi ise tamamlandı. İzmit Tarih Koridoru’nun mekan olarak seçildiği tanıtım filminde geniş bir ekip çalıştı. Kameraların karşısında ve arkasında ise Türkiye’de ilk bölgesel birlik olarak öne çıkan Marmara Kadınlar Birliği’ni oluşturan kadın girişimciler vardı. Marmara Kadınlar Birliği Başkanı Nuket Özcan’ın da yer aldığı tanıtım filminde kooperatif başkanları Sami Yusuf’un Nasimi adlı parçasına tef çalarak eşlik etti. Sami Yusuf’un “İki dünyaya sığabilirim, bu dünyaya sığmam” dediği şarkısıyla birliğin kısa sürede ülke sınırlarını da aşan çalışmalara imza atacağının çağrısı yapıldı. İzmit’in eşsiz manzarası ve tarihi evlerinin en güzel şekilde görüntülendiği film aynı zamanda İzmit’in tanıtımına da katkı sağlıyor. İzmit Tarih Koridoru aynı zamanda Marmara Kadınlar Birliği’nin de merkezi olacak. Tanıtım filmi, sosyal medyada da kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

12 Eyl 2020 - 10:58 - Gündem

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