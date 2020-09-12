FETÖ şüphelilerinin adreslerinde 1 dolar bulundu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü tarafından ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. İstanbul merkezli Adıyaman, Ankara, Van, Kocaeli, Manisa ve İzmir illeri olmak üzere toplam 7 ilde operasyon gerçekleştirilen operasyonda 26 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda; 4 adet 1 dolar, peçete içinde Türkçe Olimpiyatları ibareli 1 TL para, örgütsel motivasyon artırıcı notlar ile dijital materyaller ele geçirildi.