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12 Eyl 2020 - 11:30- Asayiş G: 12 Eyl 2020 - 11:35

FETÖ şüphelilerinin adreslerinde 1 dolar bulundu

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyelerine yönelik İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda 4 adet 1 dolar, peçete içinde Türkçe Olimpiyatları ibareli 1 TL para ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü tarafından ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. İstanbul merkezli Adıyaman, Ankara, Van,  Kocaeli, Manisa ve İzmir illeri olmak üzere toplam 7 ilde operasyon gerçekleştirilen operasyonda 26 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda; 4 adet 1 dolar, peçete içinde Türkçe Olimpiyatları ibareli 1 TL para, örgütsel motivasyon artırıcı notlar ile dijital materyaller ele geçirildi.

12 Eyl 2020 - 11:30 - Asayiş

Muhabir İhlas Haber Ajansı

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