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12 Eyl 2020 - 11:43- Spor G: 12 Eyl 2020 - 11:45

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın şoku

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın Covid-19 testi pozitif çıktı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada 47 yaşındaki teknik adamın izolasyon sürecinin başladığı belirtildi.
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Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı öncesinde yapılan Covid-19 testlerinde Sergen Yalçın şoku yaşandı. TFF’nin Futbola Dönüş Protokolü çerçevesinde tüm takıma ve personele yapılan rutin Covid-19 tarama testlerinde, Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın testinin pozitif olduğu açıklandı. Yapılan klinik değerlendirmelerde herhangi bir bulguya rastlanmayan Sergen Yalçın'ın izolasyon ve takip sürecinin başlandığı belirtildi.

12 Eyl 2020 - 11:43 - Spor

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