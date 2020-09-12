Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
12 Eyl 2020 - 11:48- Ekonomi G: 12 Eyl 2020 - 11:55

Veri biliminin yeni ‘Yıldızları’ Analitik Akademi’de buluşacak

Yıldız Holding, üst yönetimden genç yeteneklerine kadar tüm çalışanlarının veri odaklı teknolojilere adaptasyonunu desteklemek amacıyla Analitik Akademi programını başlattı.
mask

Yıldız Holding, tüm çalışanlarının veri odaklı teknolojilere adaptasyonunu desteklemek amacıyla Analitik Akademi programını başlattı. İlk aşamada genç yeteneklere yönelik, “Analitik Akademi Data JOB” ile başlatılan program, “Data Navigators”, “Data Champions” ve “Digital Transformers” gibi eğitim modülleriyle devam edecek.

Yıldız Holding’in iş süreçlerinde optimizasyonu sağlamanın yanı sıra dijital teknolojilere hakim nitelikli iş gücüne zemin hazırlamak amacıyla öncelikle yeni mezunları dahil edeceği ‘Analitik Akademi Data JOB Programı’nın başvuruları açıldı. Bilgisayar, Endüstri, Matematik Mühendisliği, Matematik, İstatistik, Ekonometri gibi bölümlerden yeni mezunların başvurabileceği Data JOB Programı’nda, dijital teknoloji ve veri bilimi konusunda yetenekli gençlere Yıldız Holding’de kariyer imkânı sunuluyor.

16 Eylül 2020 tarihine kadar “http://mtstaj.co/datajob” adresine yapılacak başvurular ve takip edecek mülakatların ardından adaylar, Data Job programına kabul edilecek. Veri bilimi alanında uzman eğitmenlerin katılacağı programda kursiyerlere, veri bilimi temelleri, istatistik, modelleme, derin öğrenme, iş analizi, optimizasyon, proje yönetimi gibi konu başlıklarında 2,5 ay süreli eğitim verilecek.

Tütüncü: “Çalışanlarımızı dijitalleşmeyle değişen iş dünyasına hazırlıyoruz”

Yıldız Holding’in dijitalleşme vizyonu kapsamında yeni projelere ağırlık verdiklerini belirten Yıldız Holding CEO’su Mehmet Tütüncü, Analitik Akademi için şunları söyledi: “Yıldız Holding’de, dijital dünyadaki gelişmeleri takip ederek, teknoloji odaklı bir şirket olma yolunda bugüne kadar önemli projeleri hayata geçirdik. Bu kapsamda başlattığımız Analitik Akademi programıyla çalışanlarımızın, dijitalleşmeyle değişen iş dünyasına adapte olmalarını ve veri okur-yazarlığı alanında entelektüel birikimlerine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Günümüzün değişen iş dünyasında zamanı doğru kullananların, geleceğe önce ulaşanlar olacağına inanıyor ve çalışanlarımızı şimdiden geleceğin iş dünyasına hazırlıyoruz.”

12 Eyl 2020 - 11:48 - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
İnşaat maliyet endeksi  aylık yüzde 0,95 arttı mask
İnşaat maliyet endeksi  aylık yüzde 0,95 arttı
İşgücü arttı, istihdam artışı yeterli olmadı mask
İşgücü arttı, istihdam artışı yeterli olmadı
Pırellı Türkiye’nin yeni yönetim ekibi ve Lastik-İş Sendikası bir araya geldi mask
Pırellı Türkiye’nin yeni yönetim ekibi ve Lastik-İş Sendikası bir araya geldi
134 milyon liraya sosyal destek ödemesi mask
134 milyon liraya sosyal destek ödemesi
Ford Otosan 2019 Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınladı mask
Ford Otosan 2019 Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınladı
Ford Trucks’tan HYT Tam Lojistik’e 10 adet Ödüllü F-MAX teslimatı mask
Ford Trucks’tan HYT Tam Lojistik’e 10 adet Ödüllü F-MAX teslimatı
Anket AKP'li vekil Yaman'ın oğlunun düğünü için, soruşturma açılmalı mı?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
İşte Kocaeli'de uygulanacak yeni yasaklar mask
İşte Kocaeli'de uygulanacak yeni yasaklar
Üniversite otoparkında “telefon” cinayeti mask
Üniversite otoparkında “telefon” cinayeti
Dezenfektan kutusuna kireç sökücü döküldü! 2 yaralı mask
Dezenfektan kutusuna kireç sökücü döküldü! 2 yaralı
Skandal düğün için Büyükakın'dan açıklama! "Üzerinde konuşacak bir şey yok" mask
Skandal düğün için Büyükakın'dan açıklama! "Üzerinde konuşacak bir şey yok"
Son nefesinde katilinin adını söyledi mask
Son nefesinde katilinin adını söyledi
Feci kazada anne öldü, oğlu ve gelini yaralandı mask
Feci kazada anne öldü, oğlu ve gelini yaralandı

GALERİ

Çam sakızı çoban armağanıydı şimdi çeyrek altınla yarışıyor mask
Çam sakızı çoban armağanıydı şimdi çeyrek altınla yarışıyor
TEM de feci kaza! 1 yaralı mask
TEM de feci kaza! 1 yaralı
Çaldıkları tır ile yakalandılar! mask
Çaldıkları tır ile yakalandılar!
Virüse yakalanan belediye başkanından videolu mesaj mask
Virüse yakalanan belediye başkanından videolu mesaj
Kaçak kına gecesine baskın! mask
Kaçak kına gecesine baskın!
Gebze- Harem minibüslerine dezenfektan ünite dönemi mask
Gebze- Harem minibüslerine dezenfektan ünite dönemi
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL