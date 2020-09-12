Kocaelispor'da Mali Genel Kurul başladı

Çoğunluğun aranmadığı genel kurulda yeşil siyahlıların geride bıraktığımız sezonun mali tablolarının oy birliği ile kabul edilmesi bekleniyor. Kocaelispor’un yeni sezon için tahmini bütçesi de 30 milyon olarak belirlendi. Bu rakamın da genel kuruldan geçeceği düşünülüyor.

BUGÜN İBRALAR YARIN SEÇİM GÜNÜ

Genel kurul başkanlık divanının oluşması ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından divana yetki verildi. 5. madde yönetim kurulunun idari, mali ve sportif raporları ile ilgili faaliyet raporlarının sunulmasıydı. Diğer raporlar ile Denetim, sicil ve disiplin kurulu raporlarının da ibra edileceği genel kurulda tahmini bütçenin de karara bağlanması bekleniyor.

Erdem ÖVÜÇ - Ali KÖKSAL