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12 Eyl 2020 - 12:08- Spor G: 12 Eyl 2020 - 12:09

Hodri Meydan’ın yeni sezon pankartları çok beğenildi

Kocaelispor’un cefakar taraftarı Hodri Meydan yeni nesil pankartlarını görücüye çıkardı.

Erdem ÖVÜÇ
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Kocaelispor’un cefakar taraftarı Hodri Meydan yeni nesil pankartlarını görücüye çıkardı. Yeşil siyahlıların uzun uğraşlar sonucu hazırladığı, deplasman ve iç sahada kullanacağı pankartlar Kocaelispor’un Mali Genel Kurulu’nun yapıldığı Interteks Fuar Alanı’nda ilk kez sergilendi.

UZUN’DAN TEŞEKKÜR

“Hodri Meydan” yazılı yeni pankartın özelliklerinde çift köpek balığı (Camgöz) figürü dikkat çekti. Öte yandan aynı pankartta mavi renklerin de kullanıldığı görüldü. “Kocaelispor” yazılı pankartta ise deplasmanlarda yeşil zemin, iç sahada da siyah zeminli pankartlar asılacak. Hodri Meydan Taraftar Dernek Başkanı Ferhat Uzun “Yeni sezon pankartlarımız için hayli çaba sarf ettik. Pankartların hazırlanma sürecinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yeni pankartlarımız hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Erdem ÖVÜÇ 

12 Eyl 2020 - 12:08 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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