TOSB’dan meslek liselerine destek

Torna ve Freze tezgahlarının teslimi sırasında konuşan TOSB Bölge Müdürü Murat Demir, “Başta projemizin her aşamasında katkı sağlayan, tezgahların teslimat ve montajında da bizzat emeği geçen Kanca - Ilık Dövme Tamamlama Hatları Şefi Nihat Balcı’ya ve tüm TOSB sanayicilerine teşekkür ediyoruz” dedi.

MESLEK LİSELERİNİN ÖNEMİ

Sektöre insan kaynağı için meslek liselerinin önemine değinen Demir, “Özellikle ağır sanayide mühendis ve yönetici sıfatları ne kadar önemliyse meslek liselerinde yetişmiş ara elemanlar da o kadar öneme sahip. TOSB olarak elimizden geldiğince meslek liselerini desteklemeye devam edeceğiz” diye konuştu.