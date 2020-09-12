TOSB’dan meslek liselerine destek

Torna ve Freze tezgahlarının teslimi sırasında konuşan TOSB Bölge Müdürü Murat Demir, “Başta projemizin her aşamasında katkı sağlayan, tezgahların teslimat ve montajında da bizzat emeği geçen Kanca - Ilık Dövme Tamamlama Hatları Şefi Nihat Balcı’ya ve tüm TOSB sanayicilerine teşekkür ediyoruz” dedi.
MESLEK LİSELERİNİN ÖNEMİ
Sektöre insan kaynağı için meslek liselerinin önemine değinen Demir, “Özellikle ağır sanayide mühendis ve yönetici sıfatları ne kadar önemliyse meslek liselerinde yetişmiş ara elemanlar da o kadar öneme sahip. TOSB olarak elimizden geldiğince meslek liselerini desteklemeye devam edeceğiz” diye konuştu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.