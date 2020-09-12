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12 Eyl 2020 - 15:48- Ekonomi G: 12 Eyl 2020 - 15:49

TOSB’dan meslek liselerine destek

Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TOSB), meslek liselerine destek vermeye devam ediyor. TOSB sanayicilerinin desteği ile TOSB Çayırova Hatice Bayraktar Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'ne TOGEV adına alınan 1 Torna ve 2 Freze tezgahı teslim edildi.
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Torna ve Freze tezgahlarının teslimi sırasında konuşan TOSB Bölge Müdürü Murat Demir, “Başta projemizin her aşamasında katkı sağlayan, tezgahların teslimat ve montajında da bizzat emeği geçen Kanca - Ilık Dövme Tamamlama Hatları Şefi Nihat Balcı’ya ve tüm TOSB sanayicilerine teşekkür ediyoruz” dedi.

MESLEK LİSELERİNİN ÖNEMİ

Sektöre insan kaynağı için meslek liselerinin önemine değinen Demir, “Özellikle ağır sanayide mühendis ve yönetici sıfatları ne kadar önemliyse meslek liselerinde yetişmiş ara elemanlar da o kadar öneme sahip. TOSB olarak elimizden geldiğince meslek liselerini desteklemeye devam edeceğiz” diye konuştu.

12 Eyl 2020 - 15:48 - Ekonomi

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