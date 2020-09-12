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12 Eyl 2020 - 15:48- Ekonomi G: 12 Eyl 2020 - 15:50

Brisa’dan ücretsiz araç dezenfeksiyon hizmeti

Brisa, COVID-19 sürecinde güvenli yolculuklar için ücretsiz araç dezenfeksiyon hizmeti sağlamaya devam ediyor. Şirket, salgınla mücadele için başlattığı bu hizmeti Eylül ayı boyunca öncü markaları Bridgestone, Lassa ve Otopratik mağazalarında araç sahipleriyle buluşturacak.
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Brisa, sağlık uzmanları ve gıda tedarikçileri gibi COVID-19 salgınına karşı dışarıda çalışan görevliler başta olmak üzere tüm sürücülere ücretsiz araç dezenfeksiyonu hizmeti sunuyor. Araç sahipleri, şirketin COVID-19 ile mücadeleye destek çalışmaları kapsamında sunduğu bu hizmetten Eylül ayı boyunca, Türkiye çapında tüm Bridgestone, Lassa ve Otopratik mağazalarında yararlanabilecek.

ÖZEL EKİPMANLAR 

Önkoşulsuz olarak müşterilere sunulan araç dezenfeksiyonu, Brisa’nın deneyimli kadrosu tarafından özel ekipmanlarla uygulanıyor. Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak konu hakkında bilgilendirilmiş ekibi ile steril ortamda hizmet verilen Brisa mağazaları, COVID-19 ile mücadele için yenilikçi ve güçlü çalışmalar gerçekleştirmeyi sürdürüyor.

12 Eyl 2020 - 15:48 - Ekonomi

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