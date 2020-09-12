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12 Eyl 2020 - 15:50- Ekonomi G: 12 Eyl 2020 - 15:51

Kartla ödemede yüzde 22 artış

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) ağustos ayı verilerine göre, ağustos ayında kartlı ödeme tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 artışla 102 milyar TL’ye ulaştı
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BKM’nin verilerine göre, ağustos ayı sonunda Türkiye’de 72.6 milyon adet kredi kartı, 176 milyon adet banka kartı kullanılıyor. 2019’un ağustos ayı ile kıyaslandığında kredi kartı sayısında yüzde 6’lık, banka kartı sayısında ise yüzde 11’lik artış görülüyor. Toplam kart sayısı ise 248.6 milyon adede ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 oranında artış gösterdi.

BANKA KARTI GÖZDE

Geçmişte maaş kartı olarak adlandırılan ve sadece para çekmek için kullanılan banka kartları günümüzde ödemelerin vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Bugün internetten yapılan ödemelerden simit, kahve, ulaşım gibi mikro ödemelere kadar tüm ödemelerde banka kartlarının kullanıldığı görülüyor. Ağustos ayında banka kartlarıyla 225 milyon adet ödeme yapılırken toplam ödemelerin yüzde 37’sinde banka kartları kullanıldı. 10 yıl önce her 10 kartlı ödemeden 1’i banka kartlarıyla gerçekleşirken, bugün gelinen noktada her 5 kartlı ödemeden 2’si artık banka kartlarıyla yapılıyor.

ELEKTRONİK EŞYA İLK SIRADA

Kartlı ödemelerde, ağustos ayında en çok artış elektronik sektöründe görüldü. Elektronik eşyanın yüzde 78 ile en fazla artış gerçekleşen sektör olduğu görüldü. Yapı malzemeleri yüzde 49, mobilya/dekorasyon yüzde 33, market-gıda yüzde 28 ve sağlık/kozmetik sektörü yüzde 27 büyüme ile kartlı ödemelerde en fazla artış görülen diğer sektörler arasında yer aldı.

12 Eyl 2020 - 15:50 - Ekonomi

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