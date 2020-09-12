Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
12 Eyl 2020 - 15:50- Sağlık G: 12 Eyl 2020 - 15:51

Uzmanlar güvenli süt tüketimine dikkat çekiyor

Bağışlık sistemini kuvvetlendirmeden, zihinsel ve fiziksel gelişimi desteklemeye kadar birçok faydası bulunan süt, uygun koşullarda üretilmediği ve yeterli ısıl işlem görmediğinde sağlık için tehlikeli hale geliyor
mask

Besin değerleri sayesinde her gün düzenli olarak içilen iki bardak süt, çocuk ve yetişkinlerin günlük kalsiyum, vitamin ve mineral ihtiyacını karşılamaya yardımcı oluyor. Ancak ambalajsız olarak tüketime sunulan denetimsiz açık sütler, sağımdan tüketiciye ulaşıncaya kadar geçen süreçte dış etkenlere de açık oluyor ve insan sağlığını tehlikeye atacak mikropların da yaşamasına uygun bir ortam sunuyor.

SOKAKTA SATILAN SÜTLER 

Sadece denetimli tesislerde profesyonel şekilde üretilen sütün “güvenle” tüketilebileceğinin altını çizen Ankara Üniversitesi Gıda Güvenliği Enstitüsü Müdür Yardımcısı Prof. Dr. U. Tansel Şireli, tüketicilerin sağlıklarını korumak için ısıl işlem uygulanmış pastörize veya UHT sütler tercih etmeleri konusunda uyarıyor: “Sütün tehlikeli olup olmadığı; bakarak, tadarak ya da koklayarak anlaşılamaz. O nedenle tüketici, sütün güvenilir olup olmadığını bilemez. Sağıldığı hayvanın sağlık durumu, sağım koşulları belli olmayan, hiçbir denetime tabi olmadan sokaklarda satılan sütler; yüksek düzeyde tehlike potansiyeli taşır.

EVDE YAPILAN KAYNATMA

Açıkta satılan sütlerde, gerek hijyen koşullarına uyulmadan yapılan sağım gerekse de sağımdan tüketime kadar geçen süreçte soğuk zincirin sağlanamaması veya insan teması sebebiyle birçok zararlı mikroorganizma ürer ve çok ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Evde yapılan kaynatma da bu mikroorganizmalardan bazılarının yok edilmesini sağlayacak düzeyde değildir. UHT ve pastörize olarak işlem görmüş ambalajlı sütler ise içme sütü olarak işlem görmeden önce platform testleri denilen güvenlik testlerinden geçer. Tüketicilerin, “güvenli” süt tüketmek ve sağlıklarını korumak için Türk Gıda Kodeksi’nin belirlediği normlar çerçevesinde üretilen ambalajlı ürünleri tercih etmeleri gerekir.”

12 Eyl 2020 - 15:50 - Sağlık

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
İncir yedikten sonra 1 bardak su için! mask
İncir yedikten sonra 1 bardak su için!
Ağız kokusu kanser belirtisi olabilir! mask
Ağız kokusu kanser belirtisi olabilir!
Uzmanlar güvenli süt tüketimine dikkat çekiyor mask
Uzmanlar güvenli süt tüketimine dikkat çekiyor
Takıntıların hayatına takılmasın! mask
Takıntıların hayatına takılmasın!
İl sağlık müdürü Ergüney'de uyarı! Kısıtlamalar gelebilir mask
İl sağlık müdürü Ergüney'de uyarı! Kısıtlamalar gelebilir
Covid-19 pozitif hastalar karantinada nasıl beslenmeli? mask
Covid-19 pozitif hastalar karantinada nasıl beslenmeli?
Anket AKP'li vekil Yaman'ın oğlunun düğünü için, soruşturma açılmalı mı?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
İşte Kocaeli'de uygulanacak yeni yasaklar mask
İşte Kocaeli'de uygulanacak yeni yasaklar
Üniversite otoparkında “telefon” cinayeti mask
Üniversite otoparkında “telefon” cinayeti
Dezenfektan kutusuna kireç sökücü döküldü! 2 yaralı mask
Dezenfektan kutusuna kireç sökücü döküldü! 2 yaralı
Skandal düğün için Büyükakın'dan açıklama! "Üzerinde konuşacak bir şey yok" mask
Skandal düğün için Büyükakın'dan açıklama! "Üzerinde konuşacak bir şey yok"
Son nefesinde katilinin adını söyledi mask
Son nefesinde katilinin adını söyledi
Feci kazada anne öldü, oğlu ve gelini yaralandı mask
Feci kazada anne öldü, oğlu ve gelini yaralandı

GALERİ

Kocaelispor kongresinde amblem kavgası! mask
Kocaelispor kongresinde amblem kavgası!
Çam sakızı çoban armağanıydı şimdi çeyrek altınla yarışıyor mask
Çam sakızı çoban armağanıydı şimdi çeyrek altınla yarışıyor
TEM'de feci kaza! 1 yaralı mask
TEM'de feci kaza! 1 yaralı
Çaldıkları tır ile yakalandılar! mask
Çaldıkları tır ile yakalandılar!
Virüse yakalanan belediye başkanından videolu mesaj mask
Virüse yakalanan belediye başkanından videolu mesaj
Kaçak kına gecesine baskın! mask
Kaçak kına gecesine baskın!
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL