“Daha sık hatırlayacağız”

Karamürsel Engelliler Yaşlılar ve Kimsesizler Derneği, kaynaşma ve tanışma amaçlı düzenledikleri kahvaltıda geçtiğimiz gün Karamürsel Balık Adası’nda bulunan bir kafede bir araya geldi. Kahvaltıya, engelli ve engelsiz üyeleriyle Kocaeli Osmanlı Ülkü Ocakları İl Başkanı Ahmet Günaydın, yönetim kurulu üyeleri ve Karamürsel STK temsilcileri bir araya geldi.
“DAHA SIK HATIRLAYACAĞIZ”
Karamürsel Engelliler Yaşlılar ve Kimsesizler Derneği Başkanı Nurcan Kaya, kahvaltıda yaptığı konuşmada, “Çalışmalarının devam edeceğini engellilerimizi, yaşlılarımızı ve kimsesizleri bu tarz etkinliklerle daha sık hatırlayıp moral ve sosyal yaşama dahil edeceğiz” dedi. Kahvaltıda Başkan Nurcan Kaya tek tek masaları gezerek, konuklarla sohbet etti.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.