MHP, vatandaşa aşure dağıttı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Körfez İlçe Kadın Kolları Başkanı Emine Babuccu ve yönetimi, Körfez'in en hareketli caddelerinden biri konumunda bulunan Tuğrul Caddesi'nde vatandaşlara aşure dağıtımı gerçekleştirdi. İlçe Başkanı Zeki Gürsu'nun da katılımı ile gerçekleştirilen aşure dağıtım programına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

MEMNUNLAR

Geleneksel bir şekilde her yıl aşure dağıtımı gerçekleştiren MHP Kadın Kolları, kendilerine gösterilen yoğun ilgiden bir hayli memnun olduklarını söylediler. Emine Babuccu, kadın kolları olarak hazırladıkları aşureleri dağıtarak bu güzel günün mahiyetine uygun bir faaliyette bulunmanın gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını söylediler.