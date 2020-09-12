AKP Gölcük'te Seymen, yeniden başkan

AKP Gölcük 7. Olağan Kongresi dün İpekhan Düğün Salonu’nda gerçekleşti. Mevcut ilçe Başkanı Çetin Seymen’in yeniden aday olduğu tek adaylı kongreye, AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, AKP Kocaeli Milletvekilleri Emine Zeybek, Sami Çakır, İlyas Şeker, Mehmet Akif Yılmaz, Radiye Sezer Katırcıoğlu, İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İl koordinatörü Hikmet Ayar, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, önceki dönem İl Başkanları Şemsettin Ceyhan, Mahmut Civelek, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, İl Gençlik ve Kadın Kolları Başkanları ile delegeler katılım gösterdi.

“OYUNU EN FAZLA ARTTIRMIŞ İLÇE”

Kongrenin açılış konuşmasını yapan İlçe Başkanı Çetin Seymen, “Biz büyük ve güçlü bir aileyiz. Bu kutlu davaya sahip çıktık ve çıkmaya devam edeceğiz. Milletimizle el ele önce 2023 sonra 2053 hedeflerine durmaksızın ilerliyoruz. İlk sınavımızı 31 Mart yerel seçimlerinde verdik. Tüm teşkilatımız ile koordineli bir şekilde çalıştık. Gölcük oyunu en fazla arttırmış ilçe oldu. AK Parti’de makam mevki sevdası asla olmaz. Ülkemizle liderimizle ne kadar gurur duysak azdır “şeklinde konuştu.

“YORULMADAN DEVAM EDİYORUZ”

Seymen’in ardından konuşan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Devletimiz bugün dünyada çok büyük mücadele veriyor. Bizler de yerelde yapmış olduğu çalışmalarla devletimizin bu mücadelesine destek olmaya çalışıyoruz. Seçim öncesi numaramızı vermiştik. Sorunu olan tüm hemşerilerimize ulaşmaya çalıştık. Bu yolda yorulmadan çalışmaya devam ediyoruz. Adalet prensibini asla elden bırakmıyoruz. Bu mücadelede Cumhur İttifakı sadece stratejik olarak yapılan bir ortaklık değil onu belirtmek istiyorum” dedi.

“82 MİLYON LİRALIK YATIRIM GERÇEKLEŞTİRDİK”

Sezer’in ardından konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Türkiye eski Türkiye değil. Sizlerin inanmışlığı sayesinde bu şey ortaya çıkıyor. Öğrenilmiş çaresizlik bu milletin üzerinden geçmiş durumdan. Biz darbeyi yapanlara da yeri geldiğinde gereği yaptık. Apoletlerini sökerim diyenlere bu millet gereken cevabı verdi. Toplam 103 tane projenin hayata geçirildiği Gölcük ilçemize 82 milyon liralık yatırım gerçekleştirdik. Eski Türkiye’de hükümetlerin yapamadığı yatırımı belediyelerimiz yapar hala getirdi. Sizin yapmış olduğunu emeğe ne iyi teşekkür yolu görevimizi yerine getirmektir. Var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi. Konuşmaların ardından yapılan kongrede mevcut Başkan ve tek aday olan Çetin Seymen, yeniden başkan seçilirken, toplam 400 delegenin oy kullanma hakkının bulunduğu kongrede 30 ilçe yöneticisi ve 50 il delegesi belirlendi.

ÇETİN SEYMEN’İN YÖNETİMİ

Çetin Seymen

Özge Yakupoğlu

İbrahim Kılıç

Ziya Yıldız

Yusuf Semih Sofu

Nihat Ekiz

Gürsel Dursun

Kemal Yavuz

Ömriye Çınar

Ahmet Ersoy

Hüseyin Coşkun

Kadem Gürdal

Metin Doruklu

Murat Kurt

Yasin Özmen

Hülya Gökalp

Mustafa Sandıkçı

Cavit Şimşek

Bayram Girgin

Serdar Çankal

Mesut Kanpara

Mehmet Uzun

Oğuz Güneş

Hasan Uzuner

Elif Dursun

Samet Genç

Tahir Yüce

Ayşe Temel

Vural Kesgin

Bahar Ülker Küçükal

İL DELEGELERİ

Çetin Seymen

Ali İhsan Uzuner

Ali Ruhan Çelik

Ali Yıldırım Sezer

Aysel Akman

Baki Özdemir

Dursun Batı

Emine Demir

Ergün Akkaya

Ergün Öncü

Ertuğrul Eren

Eyüp Doğan

Fikret Ormancıoğlu

Furkan Baytar

Hasan Ekiz

Hasan Yakut

Hüseyin Gürdal

Hüseyin Şişman

İbrahim Kılıç

İbrahim Özkul

İbrahim Ulufer

İdris Alp

Kadir Özdemir

Levent Değirmenci

Mehmet Ellibeş

Mehveş Yorulmaz

Mevlit Demir

Mevlüt Gün

Muhammet Turan

Murat Uzuner

Musa Şenol

Mustafa Aydın

Mustafa Bahar

Mustafa Denden

Mustafa Gürdal

Nihat Abiş

Orhan Barış

Özge Yakupoğlu Eren

Sabahattin Ersoy

Saime Yelken

Samet Taşdelen

Serdar Bayram

Serkan Ateş

Severcen Kara

Suat Ay

Şevket Kaba

Şükrü Barış

Tarık Karayel

Temel Erten

Yüsel Uzuner