AKP Gölcük'te Seymen, yeniden başkan

AKP Gölcük 7. Olağan Kongresi dün İpekhan Düğün Salonu’nda gerçekleşti. Mevcut ilçe Başkanı Çetin Seymen’in yeniden aday olduğu tek adaylı kongreye, AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, AKP Kocaeli Milletvekilleri Emine Zeybek, Sami Çakır, İlyas Şeker, Mehmet Akif Yılmaz, Radiye Sezer Katırcıoğlu, İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İl koordinatörü Hikmet Ayar, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, önceki dönem İl Başkanları Şemsettin Ceyhan, Mahmut Civelek, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, İl Gençlik ve Kadın Kolları Başkanları ile delegeler katılım gösterdi.
“OYUNU EN FAZLA ARTTIRMIŞ İLÇE”
Kongrenin açılış konuşmasını yapan İlçe Başkanı Çetin Seymen, “Biz büyük ve güçlü bir aileyiz. Bu kutlu davaya sahip çıktık ve çıkmaya devam edeceğiz. Milletimizle el ele önce 2023 sonra 2053 hedeflerine durmaksızın ilerliyoruz. İlk sınavımızı 31 Mart yerel seçimlerinde verdik. Tüm teşkilatımız ile koordineli bir şekilde çalıştık. Gölcük oyunu en fazla arttırmış ilçe oldu. AK Parti’de makam mevki sevdası asla olmaz. Ülkemizle liderimizle ne kadar gurur duysak azdır “şeklinde konuştu.
“YORULMADAN DEVAM EDİYORUZ”
Seymen’in ardından konuşan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Devletimiz bugün dünyada çok büyük mücadele veriyor. Bizler de yerelde yapmış olduğu çalışmalarla devletimizin bu mücadelesine destek olmaya çalışıyoruz. Seçim öncesi numaramızı vermiştik. Sorunu olan tüm hemşerilerimize ulaşmaya çalıştık. Bu yolda yorulmadan çalışmaya devam ediyoruz. Adalet prensibini asla elden bırakmıyoruz. Bu mücadelede Cumhur İttifakı sadece stratejik olarak yapılan bir ortaklık değil onu belirtmek istiyorum” dedi.
“82 MİLYON LİRALIK YATIRIM GERÇEKLEŞTİRDİK”
Sezer’in ardından konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Türkiye eski Türkiye değil. Sizlerin inanmışlığı sayesinde bu şey ortaya çıkıyor. Öğrenilmiş çaresizlik bu milletin üzerinden geçmiş durumdan. Biz darbeyi yapanlara da yeri geldiğinde gereği yaptık. Apoletlerini sökerim diyenlere bu millet gereken cevabı verdi. Toplam 103 tane projenin hayata geçirildiği Gölcük ilçemize 82 milyon liralık yatırım gerçekleştirdik. Eski Türkiye’de hükümetlerin yapamadığı yatırımı belediyelerimiz yapar hala getirdi. Sizin yapmış olduğunu emeğe ne iyi teşekkür yolu görevimizi yerine getirmektir. Var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi. Konuşmaların ardından yapılan kongrede mevcut Başkan ve tek aday olan Çetin Seymen, yeniden başkan seçilirken, toplam 400 delegenin oy kullanma hakkının bulunduğu kongrede 30 ilçe yöneticisi ve 50 il delegesi belirlendi.
ÇETİN SEYMEN’İN YÖNETİMİ
Çetin Seymen
Özge Yakupoğlu
İbrahim Kılıç
Ziya Yıldız
Yusuf Semih Sofu
Nihat Ekiz
Gürsel Dursun
Kemal Yavuz
Ömriye Çınar
Ahmet Ersoy
Hüseyin Coşkun
Kadem Gürdal
Metin Doruklu
Murat Kurt
Yasin Özmen
Hülya Gökalp
Mustafa Sandıkçı
Cavit Şimşek
Bayram Girgin
Serdar Çankal
Mesut Kanpara
Mehmet Uzun
Oğuz Güneş
Hasan Uzuner
Elif Dursun
Samet Genç
Tahir Yüce
Ayşe Temel
Vural Kesgin
Bahar Ülker Küçükal
İL DELEGELERİ
Çetin Seymen
Ali İhsan Uzuner
Ali Ruhan Çelik
Ali Yıldırım Sezer
Aysel Akman
Baki Özdemir
Dursun Batı
Emine Demir
Ergün Akkaya
Ergün Öncü
Ertuğrul Eren
Eyüp Doğan
Fikret Ormancıoğlu
Furkan Baytar
Hasan Ekiz
Hasan Yakut
Hüseyin Gürdal
Hüseyin Şişman
İbrahim Kılıç
İbrahim Özkul
İbrahim Ulufer
İdris Alp
Kadir Özdemir
Levent Değirmenci
Mehmet Ellibeş
Mehveş Yorulmaz
Mevlit Demir
Mevlüt Gün
Muhammet Turan
Murat Uzuner
Musa Şenol
Mustafa Aydın
Mustafa Bahar
Mustafa Denden
Mustafa Gürdal
Nihat Abiş
Orhan Barış
Özge Yakupoğlu Eren
Sabahattin Ersoy
Saime Yelken
Samet Taşdelen
Serdar Bayram
Serkan Ateş
Severcen Kara
Suat Ay
Şevket Kaba
Şükrü Barış
Tarık Karayel
Temel Erten
Yüsel Uzuner
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.