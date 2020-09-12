Darıca’da kongre iki adaylı olabilir!

AKP’de ilçe kongre takvimi kapsamında Koronavirüs nedeniyle verilen ara bitmiş; ilçe kongreleri geçtiğimiz haftalarda yeniden başlamıştı. Bugün Çayırova ve Darıca ilçelerinde kongre gerçekleştirilecek. AKP Çayırova 5. Olağan Kongresi bugün Çayırova Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. 11.00’de başlayacak, 400 delegenin oy kullanma hakkının bulunduğu kongrede 30 ilçe yönetim kurulu üyesi ile 42 il delegesi seçilecek. Mevcut Başkan Ekrem Karahan’ın aday olmayacağı kongrede, yapılan mülakat sonrası Genel Merkez tarafından belirlenen Servet Günay kongrede tek aday olacak.
İKİ ADAYLI
Yine bugün gerçekleştirilecek Darıca 5. Olağan İlçe Kongresi Sancaktepe Sosyal Tesisleri’nde saat 15.00’de başlayacak. 401 delegenin oy kullanma hakkının bulunduğu kongrede 30 ilçe yönetim kurulu üyesi ile 60 il delegesi seçilecek. Genel Merkez tarafından atanan Ufuk Acay, kongrede aday olurken, Görevinden istifa eden İl Yönetim Kurulu üyesi Murat Arslan da Darıca’ya aday olduğunu açıkladı. Arslan’ın adaylıktan çekilip çekilmeyeceği ise henüz bilinmiyor.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.