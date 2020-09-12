Tügva İzmit yeni döneme hazır

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İzmit Temsilciliği yeni dönem çalışmalarına start verdi. Konu hakkında açıklama yapan TÜGVA İzmit İlçe Temsilcisi Fatih Sultan Öztel açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Gençliğe her şartta hizmet edebilme, gelişen yeni durumlara karşı hizmet modelini güncelleyebilme potansiyeline sahip TÜGVA Teşkilatları olarak, yeni döneme yeni bir bakış açısıyla ve toplum sağlığını her daim önemseyerek yeniden başlıyoruz.
“EN İYİ ŞEKİLDE HİZMET EDECEĞİZ”
Eğitimin ve dahi öğretimin dijital olarak sağlanmaya çalışıldığı bu salgın döneminde, vakıf olarak bizler de eğitimlerimizin belli bir kısmını yeni sezonda dijital olarak tasarladık ve gençlerin ilgisini çekecek eğitici-öğretici faaliyetler planladık. Yüzyüze olmayı gerektiren durumlarda ise parolamız TMM (Temizlik, Maske, Mesafe) olacak. Tüm faaliyetlerimiz ise Sağlık Bakanlığımızın uyarıları çerçevesinde, özellikle 14 kuralına riayet ederek gerçekleştireceğiz.Biliyoruz ki gençlik, istikbalimiz adına ihmale gelmeyecek kadar önemli. O halde TÜGVA İzmit olarak İzmit'te elimizden geleni yapacak, gençliğe en iyi şekilde hizmet edeceğiz."
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.