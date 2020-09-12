MHP, vatandaşa aşure dağıttı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Körfez İlçe Kadın Kolları Başkanı Emine Babuccu ve yönetimi, Körfez'in en hareketli caddelerinden biri konumunda bulunan Tuğrul Caddesi'nde vatandaşlara aşure dağıtımı gerçekleştirdi. İlçe Başkanı Zeki Gürsu'nun da katılımı ile gerçekleştirilen aşure dağıtım programına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
MEMNUNLAR
Geleneksel bir şekilde her yıl aşure dağıtımı gerçekleştiren MHP Kadın Kolları, kendilerine gösterilen yoğun ilgiden bir hayli memnun olduklarını söylediler. Emine Babuccu, kadın kolları olarak hazırladıkları aşureleri dağıtarak bu güzel günün mahiyetine uygun bir faaliyette bulunmanın gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını söylediler.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.