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12 Eyl 2020 - 19:00- Spor G: 12 Eyl 2020 - 21:21

Kocaelispor-Yalovaspor (Canlı anlatım)

Kocaelispor, Yalovaspor ile Kocaeli Stadı'nda karşı karşıya geliyor...
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2.Lig Beyaz Grup’ta haftaya mücadeleye başlayacak olan Kocaelispor ile yıllar sonra 3.Lig’e yükselen ezeli rakiplerimizden Yalovaspor, Kocaeli Stadı’nda başlayan maçta karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi 'canlı anlatım' olarak buradan takip edebilirsiniz...

0' Maç başladı

Henüz ilk dakikada Kocaelispor'da Cerem Talha'nın şutunda top sol kale direğinin yanından dışarıya çıktı.

Dk.5: Yalovaspor gole yaklaştı. Kaleci ile karşı karşıya kalınan pozisyonda Gökhan son anda araya girdi.

Dk.13: Kocaelispor'da Hakan Demirci'nin sol çaprazdan çektiği şutta top yan ağlarda kaldı.

Dk.21: Kocaelispor'da Hakan düşürüldü ve ceza sahası dışından yeşil siyahlılar serbest vuruş kazandı.

Dk. 23: Yalovaspor 1-0 öne geçti.

Topla birlikte ceza sahasına giren Burak Çaydemir etkili bir şut çekti. Top, kaleci Bayram'ın sağından filelerle buluştu.

Dk.26: Kocaelispor'da Talha'nın ceza sahası içerisinden çektiği şutu kaleci Ahmet soluna uzanarak kurtarmayı başardı.

İLK YARI SONA ERDİ

Dk. 46: Yalovaspor ikinci yarıya net gol pozisyonu ile başladı. Ceza sahası dışından Oğuzhan’ın çektiği şutta top sağdan dışarıya çıktı.

1-1 OLDU... DİLAVER...!

Dk. 53: Kocaelispor atak yönü sağ kanattan Talha ile köşe vuruşu kullandı. Kafalardan seken top Dilaver’e geldi. Deneyimli futbolcu topun gelişine sert ve düzgün vurduğu top filelerle buluştu.

Dk. 66: Yalovaspor net kaçırdı. Bayram karşı karşıya kalınan pozisyonda mutlak golü önledi.

Dk. 64: Kocaelispor’da ceza sahası dışında kazanılan penaltıyı Dilaver kaleye yönlendirdi. Top sol kale direğinden döndü. Boşta kalan topu Mesut sol ayağı ile dokunarak filelere gönderdi. (2-1)

Kocaelispor 2-1 öne geçti... Mesut Özdemir... Dk. 64

Dk. 81: Kocaelispor, Talha’nın çekilmesi ile serbest vuruş kazandı. Dilaver’in şutunda top sağ kale direğine çarpıp dışarıya çıktı.

Dk. 90: Kocaelispor Talha topla birlikte ceza sahasına girdi. Talha’nın şutunda savunma araya girdi.

MAÇ BİTTİ

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Hakemler Serkan Ergün, Salim Şanlıer, Berkay Salman

KOCAELİSPOR - Bayram, Bahri Can, Gökhan, Numan, Taha Batuhan, Mesut, Talha, Serdar, Hakan, Dilaver, Cerem

YALOVASPOR - Ahmet, Onurcan, İbrahim, Murat, Burak, Suat, Emrah, Murat, İlker, Yusuf, Oğuzhan

12 Eyl 2020 - 19:00 - Spor

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