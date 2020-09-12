Kocaelispor-Yalovaspor (Canlı anlatım)

2.Lig Beyaz Grup’ta haftaya mücadeleye başlayacak olan Kocaelispor ile yıllar sonra 3.Lig’e yükselen ezeli rakiplerimizden Yalovaspor, Kocaeli Stadı’nda başlayan maçta karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi 'canlı anlatım' olarak buradan takip edebilirsiniz...
0' Maç başladı
Henüz ilk dakikada Kocaelispor'da Cerem Talha'nın şutunda top sol kale direğinin yanından dışarıya çıktı.
Dk.5: Yalovaspor gole yaklaştı. Kaleci ile karşı karşıya kalınan pozisyonda Gökhan son anda araya girdi.
Dk.13: Kocaelispor'da Hakan Demirci'nin sol çaprazdan çektiği şutta top yan ağlarda kaldı.
Dk.21: Kocaelispor'da Hakan düşürüldü ve ceza sahası dışından yeşil siyahlılar serbest vuruş kazandı.
Dk. 23: Yalovaspor 1-0 öne geçti.
Topla birlikte ceza sahasına giren Burak Çaydemir etkili bir şut çekti. Top, kaleci Bayram'ın sağından filelerle buluştu.
Dk.26: Kocaelispor'da Talha'nın ceza sahası içerisinden çektiği şutu kaleci Ahmet soluna uzanarak kurtarmayı başardı.
İLK YARI SONA ERDİ
Dk. 46: Yalovaspor ikinci yarıya net gol pozisyonu ile başladı. Ceza sahası dışından Oğuzhan’ın çektiği şutta top sağdan dışarıya çıktı.
1-1 OLDU... DİLAVER...!
Dk. 53: Kocaelispor atak yönü sağ kanattan Talha ile köşe vuruşu kullandı. Kafalardan seken top Dilaver’e geldi. Deneyimli futbolcu topun gelişine sert ve düzgün vurduğu top filelerle buluştu.
Dk. 66: Yalovaspor net kaçırdı. Bayram karşı karşıya kalınan pozisyonda mutlak golü önledi.
Dk. 64: Kocaelispor’da ceza sahası dışında kazanılan penaltıyı Dilaver kaleye yönlendirdi. Top sol kale direğinden döndü. Boşta kalan topu Mesut sol ayağı ile dokunarak filelere gönderdi. (2-1)
Kocaelispor 2-1 öne geçti... Mesut Özdemir... Dk. 64
Dk. 81: Kocaelispor, Talha’nın çekilmesi ile serbest vuruş kazandı. Dilaver’in şutunda top sağ kale direğine çarpıp dışarıya çıktı.
Dk. 90: Kocaelispor Talha topla birlikte ceza sahasına girdi. Talha’nın şutunda savunma araya girdi.
MAÇ BİTTİ
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Hakemler Serkan Ergün, Salim Şanlıer, Berkay Salman
KOCAELİSPOR - Bayram, Bahri Can, Gökhan, Numan, Taha Batuhan, Mesut, Talha, Serdar, Hakan, Dilaver, Cerem
YALOVASPOR - Ahmet, Onurcan, İbrahim, Murat, Burak, Suat, Emrah, Murat, İlker, Yusuf, Oğuzhan
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.