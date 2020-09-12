Kocaeli Kadın Platformu’ndan Büyükşehir’e tepki!

Büyükşehir Belediyesi Eylül ayı meclis toplantısında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Taşdemir’in barınma evi ve sığınma evi konusunda verdiği önergede tartışma yaşanmış; Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın verdiği “Önce kendi işlerimize bakalım” cevabı tartışmalara neden olmuştu.

“TEDBİRLERİ ALMAK ZORUNDADIR”

Kocaeli Kadın Platformu, konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Platform, yapıtığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; “Büyükakın’a belediyenin “işlerini” bir kere daha hatırlatmak isteriz. 5393 Sayılı Belediye Yasası’nın Belediyelerin görev, yetki ve tanımlarını belirten 14. Maddesine göre büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000’i geçen belediyeler kadın ve çocuklar için sığınma evi açmak zorundadırlar. Aynı zamanda İstanbul Sözleşmesi madde Madde 23’e göre “Taraflar mağdurlara ve özellikle kadın ve çocuklara, kalacak güvenli yer sağlamak üzere uygun, yeterli sayıda kolayca erişilebilir barınaklar oluşturmak ve mağdurların yardımına proaktif bir biçimde koşmak üzere gerekli yasal ve diğer tedbirleri almak zorundadır.” Mevcut yasal düzenlemeler böyleyken halen daha Türkiye’de kadın sığınma evlerinin mevcut yatak kapasitesi yalnızca 3842’dir.

“ÇOK VAHİM”

Mart ayından bu yana salgın sürecince, zaman zaman uygulanan kısıtlamalarla evlerde kalınması, devlet kurumlarında salgın tedbirleri bahanesiyle kadınlara yönelik hizmet sağlamada aksaklıklar yaşanması, nedeniyle kadınlar daha savunmasız kalmışlar, kadına yönelik şiddet artmıştır. Ülkemizde 2020 yılının ilk 8 ayında 186 kadın erkekler tarafından öldürülmüşken, henüz geçen hafta İzmit’te Özlem Güneş eşi tarafından boğularak öldürülmüşken büyükşehir belediye başkanı sıfatıyla Büyükakın tarafından kadınları koruyacak mekanizmaları geliştirmenin öncelikli bir sorun olarak görülmemesi çok vahimdir.

“TALEBİMİZDE ISRARCIYIZ”

Kadınlar için kolay ulaşabilecekleri, yeterli sayıda sığınma evi, bunun yanında danışma merkezleri açılmasının hayati önemini, şiddete karşı mücadelede ortaklaşan bir kamu iradesinin bizleri koruma yükümlülüğünü bir kez daha usanmadan hatırlatıyoruz. Sığınma evlerinin sayılarının arttırılmasını, kadın danışma merkezleri kurularak şiddete maruz kalan kadınlara etkili hizmet sağlanmasını talep ediyoruz. Talebimizde ısrarcıyız. Yaşamlarımızdan da haklarımızdan da vazgeçmeyeceğiz.”