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12 Eyl 2020 - 20:49- Gündem G: 12 Eyl 2020 - 20:51

Bakan Koca güncel sayıyı açıkladı

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin güncel corona virüsü tablosunu açıkladı.

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Türkiye’deki corona virüsü salgınıyla ilgili güncel veriler açıklandı. Tabloya göre bugün yapılan 98 bin 326 testle birlikte toplam test sayısı 8 milyon 423 bin 463’e ulaştı.

Son 24 saatte bin 509 vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 289 bin 635’e çıktı. Can kaybı da 48 artarak 6 bin 999’a yükseldi.

Bin 207 hastanın daha iyileşmesiyle beraber sağlığına kavuşan kişilerin sayısı 257 bin 731’e ulaştı. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 7,2 ağır hasta sayısı da bin 241 oldu.

“VİRÜSÜ YENECEK GÜÇ BİRLİKTE MÜCADELEDİR”

Sosyal medya hesabından güncel corona verilerini değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, virüsü yenecek gücün birlikte mücadele olduğunu ifade etti.

Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:

* Bugün yapılan yaklaşık 100 bin yeni test ile 1.509 yeni hasta tespit edildi.

* Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor.

* Virüsü yenecek güç birlikte mücadeledir.

DÜN BİN 671 VAKA GÖRÜLMÜŞTÜ

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı 11 Eylül verilerine göre 56 kişi yaşamını yitirmiş, bin 671 vaka tespit edilmiş ve bin 117 hasta iyileşmişti.

12 Eyl 2020 - 20:49 - Gündem

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