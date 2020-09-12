Eh işte! “2-1”

Maçın ilk yarısında iki takım da pozisyonlar buldu. 13’te Hakan, 22’de de Dilaver ile gole yaklaşan Kocaelispor 23’te kalesinde golü gördü. Ceza sahasına giren Burak’ın şutunda top sağdan ağlarla buluştu. (0-1) Kalan zaman diliminde başka gol olmadı ve Yalovaspor devreyi 1-0 önde tamamladı. Kocaelispor ikinci yarıya Hakan’ın yerine Mervan ile başladı. Bu devrede rakip yarı alanda daha etkili olan Kocaelispor 53’te Dilaver’in şık golü ile beraberliği buldu. (1-1)
ÜRETKEN OLAMADIK
Golden 11 dakika sonra Dilaver’in serbest vuruşunda direkten dönen topu Mesut ağlara gönderdi. (2-1) Kalan sürede Dilaver ve Talha ile goller kaçıran Kocaelispor kalesinde 1 net pozisyona izin verdi. Mücadeleyi 2-1 kazanan Kocaelispor, Sarıyer maçı öncesi temposu ve üretkenlik konusunda beklentilerin altında kaldı.
Erdem ÖVÜÇ - Ali KÖKSAL
KOCAELİSPOR:2 – YALOVASPOR:1
STAT: Kocaeli
HAKEMLER: Serkan Ergün***, Salim Şanlıer***, Berkay Salman***
KOCAELİSPOR: Bayram**, Bahri Can** (Dk. 81 Semih*), Gökhan** (Dk. 81 Erdinç*), Numan**, Taha Batuhan**, Mesut** (Dk. 68 Onur*), Talha**, Serdar** (Dk. 83 Eren*) Hakan** (Dk. 46 Mervan**) Dilaver** ** (Dk. 85 Yıldıray*), Cerem** (Dk. 61 Yiğitali**)
YALOVASPOR: Ahmet** (Dk. 69 Özcan*), Onurcan**, İbrahim Anıl**, Murat Gülbaba**, Burak Çınar**, Suat** (Dk. 74 Furkan**), Emrah** (Dk. 69 Yunus*), Murat* (Dk. 74 Gökhan*), İlker**, Yusuf **, Oğuzhan** (Dk. 69 Semih*)
GOLLER: Dk. 23 Burak (Yalovaspor), Dk. 53: Dilaver, Dk.64 Mesut (Kocaelispor),
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.