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12 Eyl 2020 - 21:35- Spor G: 12 Eyl 2020 - 21:38

Eh işte! “2-1”

20 Eylül’de Sarıyer’i konuk edecek olan 2. Lig Beyaz Grup’taki temsilcimiz Kocaelispor sezon öncesi son hazırlık maçını 3. Lig takımlarından Yalovaspor ile oynadı. Yeşil Siyahlılar karşılaşmayı Dilaver ve Mesut’un golleri ile 2-1 kazandı ancak lig öncesi performansı ile beklentilerin altında kaldı.
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Maçın ilk yarısında iki takım da pozisyonlar buldu. 13’te Hakan, 22’de de Dilaver ile gole yaklaşan Kocaelispor 23’te kalesinde golü gördü. Ceza sahasına giren Burak’ın şutunda top sağdan ağlarla buluştu. (0-1) Kalan zaman diliminde başka gol olmadı ve Yalovaspor devreyi 1-0 önde tamamladı. Kocaelispor ikinci yarıya Hakan’ın yerine Mervan ile başladı. Bu devrede rakip yarı alanda daha etkili olan Kocaelispor 53’te Dilaver’in şık golü ile beraberliği buldu. (1-1)

 

ÜRETKEN OLAMADIK

Golden 11 dakika sonra Dilaver’in serbest vuruşunda direkten dönen topu Mesut ağlara gönderdi. (2-1) Kalan sürede Dilaver ve Talha ile goller kaçıran Kocaelispor kalesinde 1 net pozisyona izin verdi. Mücadeleyi 2-1 kazanan Kocaelispor, Sarıyer maçı öncesi temposu ve üretkenlik konusunda beklentilerin altında kaldı.

Erdem ÖVÜÇ - Ali KÖKSAL

KOCAELİSPOR:2 – YALOVASPOR:1

STAT: Kocaeli

HAKEMLER: Serkan Ergün***, Salim Şanlıer***, Berkay Salman***

KOCAELİSPOR: Bayram**, Bahri Can** (Dk. 81 Semih*), Gökhan** (Dk. 81 Erdinç*), Numan**, Taha Batuhan**, Mesut** (Dk. 68 Onur*), Talha**, Serdar** (Dk. 83 Eren*) Hakan** (Dk. 46 Mervan**) Dilaver** ** (Dk. 85 Yıldıray*), Cerem** (Dk. 61 Yiğitali**)

YALOVASPOR: Ahmet** (Dk. 69 Özcan*), Onurcan**, İbrahim Anıl**, Murat Gülbaba**, Burak Çınar**, Suat** (Dk. 74 Furkan**), Emrah** (Dk. 69 Yunus*), Murat* (Dk. 74 Gökhan*), İlker**, Yusuf **, Oğuzhan** (Dk. 69 Semih*)

GOLLER: Dk. 23 Burak (Yalovaspor), Dk. 53: Dilaver, Dk.64 Mesut (Kocaelispor),

12 Eyl 2020 - 21:35 - Spor

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