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12 Eyl 2020 - 21:41- Asayiş G: 12 Eyl 2020 - 21:43

Azılı hırsızlar yakayı ele verdi

İzmit^te girdikleri bir evden altın, ziynet eşyası ve nakit para çaldıkları öne sürülen ve benzer suçlardan çok sayıda kayıtları olduğu öne sürülen 6’sı kadın 7 şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Alınan bilgiye göre İzmit'te bulunan bir eve 9 Eylül günü giren hırsızlar, evden 40 gram altın, 1 adet çeyrek altın, 410 dolar ve 7 bin TL nakit parayı çaldıktan sonra kayıplara karıştı. İhbar üzerine olayla ilgili inceleme başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şüphelilerin kimliğini tespit etti. Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan 72 adet suç kaydı bulunan Z.O., 37 adet suç kaydı bulunan Y.U., 4 adet suç kaydı bulunan N.U., 21 adet suç kaydı bulunan C.T, yaşı küçük olan S.O., 2 ayrı hırsızlık suçundan aranması bulunan M.G. ve 68 adet suç kaydı bulunan S.V.  isimli 6’sı kadın 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Şüphelilerden S.O., N.U. ve M.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken C.T, Y.U., Z.O. ve S.V. tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

12 Eyl 2020 - 21:41 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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