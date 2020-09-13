Kandıralı çiftçilere Biberi’ye eğitimi

Kocaeli’de tarımsal kalkınmanın sağlanması amacıyla gerçekleştirilen “Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Üretim Teşvik” projesi kapsamında çiftçilere eğitim verildi. Başvuruları kabul edilen çiftçilerin katıldığı eğitim programında üreticilere biberiye yetiştiriciliğiyle ilgili detaylı bilgilendirme yapıldı. Programa Kocaeli Büyükşehir Belediyesi SEKAPARK A.Ş. Genel Müdürü Bayram Karakuş, Kandıra Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Ercan Aydın, ziraat mühendisleri ve çok sayıda çiftçi katıldı.

100 ÇİFTÇİYE EĞİTİM VERİLDİ

Programda 1100 dönümlük alanda üretim yapacak alım garantili sözleşme imzalayan 100 çiftçiye getirisi yüksek olan biberiye yetiştiriciliğiyle ilgili bilgiler verildi. Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü’nde görevli ziraat mühendisleri tarafından verilen eğitimde Kocaeli’de ilk defa yetiştiriciliği yapılacak olan biberiye bitkisi hakkında her yönüyle bilgilendirme yapıldı. Ayrıca üreticilerin yetiştirecekleri ürünlere İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ÇKS kaydı ile Tarım Bakanlığı desteklemelerinden yararlanmalarını sağlayacak SEKAPARK A.Ş. tarafından iyi tarım uygulamaları sertifikası ve Tarım Sigortası (TARSİM) desteği verilecek.

TOPRAK İŞLEME BASAMAKLARI ANLATILDI

Biberiyenin kullanım alanıyla ilgili detaylı bilgiler verilen programda çiftçilerin yapması gereken toprak işleme basamakları anlatıldı. Toprak analizleri sonucuna göre taban gübrelemeleri ve yapılacak olan sulama işlemleri detaylı bir şekilde çiftçilere aktarıldı. Yağışların başlamasıyla toprak işlemesi tamamlanan çiftçilerin arazilerine fide dikimi gerçekleştirilecek.

GETİRİSİ YÜKSEK ÜRÜNLER TERCİH EDİLDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çiftçiye daha yüksek gelir getiren ürünlerin yetiştirilmesini tercih edilmesini tavsiye ediyor. Bu kapsamda “Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Üretim Teşvik” projesini uygulamaya koyan Büyükşehir, Biberiye, Tıbbi Nane ve Oğul Otu yetiştiricilerine destek veriyor.

KANDIRA EKONOMİSİNE 80 MİLYONLUK KATKI

Kandıra’da 100 kişiye 1100 dönüm alanda üretime başlanacak projeyle Kandıra ekonomisine 5 yılda 28 milyon doğrudan katkı sağlanacak. Çarpan etkisi ile ekonomik girdi 80 milyon TL’ye ulaşacak.

KANDIRA’NIN HİKAYESİ BU PROJE İLE YAZILACAK

Büyükşehir, ekilen bitkilerin yağlarının çıkarılması için 40 dönüm alana tesis kuracak. Yağ Borsası’nın Kocaeli’de kurulması için girişimlerde bulunan Büyükşehir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilen törende TÜBİTAK MAM ile ilaç, kozmetik ve takviye gıda üretimi protokolü imzalamıştı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kandıra’nın hikayesinin bu proje ile yazılacağını vurgulamıştı.