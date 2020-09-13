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13 Eyl 2020 - 09:22- Gündem G: 13 Eyl 2020 - 09:27

Köyün imamı, çocuk istismarından tutuklandı

Uşşaki tarikatı lideri Fatih Nurullah’ın 12 yaşındaki kız çocuğuna tacizden tutuklanmasının ardından Van'da bir köy imamı da aynı suçtan cezaevine gönderildi. Kız çocuğunun ise 9 yaşında olduğu öğrenildi.
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Sakarya'daki tarikat liderinin 12 yaşındaki küçük kızı istismar etme haberinin ardından Van'dan da iğrenç bir haber geldi. Sözcü'den İsmail Saymaz'ın haberine göre, Van'da 36 yaşındaki evli ve 3 çocuk babası bir köy imamı çocuk istismarından cezaevine gönderildi. Korkunç olay Van'ın Gevaş İlçesi'de gerçekleşti. Tarih 21 Temmuz 2020. Aladüz Köyü'nde altı yıldır imamlık yapan 36 yaşındaki T.B. kitap almak için camiye gelen 9 yaşındaki İ.B. adlı kız çocuğunu pantolonunu çıkararak elle taciz etmekle suçlandı. Küçük çocuk İ.B. ifadesinde korkunç olayı şöyle anlattı:

3 arkadaşım ve kardeşim ile camiye kitap almaya gittik. Hoca diğerlerini kovdu. Beni kolumdan tutup yukarıya çıkardı. Pantolonumu çıkarmamı istedi. Çıkarmak istemedim. Zorla çıkardı. Parmağıyla cinsel organıma dokundu. Kolunu ısırıp kafasına yumruk atarak kaçtım.” Anne S.B. ise kızını saklanırken bulduğunu söyledi ve ekledi: “Kızım iki eli ağzında korkar bir halde duruyordu. Ne olduğunu sorduğumda ‘Anne, ben indirmedim' dedi.” İmam T.B. iddiayı yalanladı. Avukatı ise çocuğun zeka geriliğinin bulunduğunu ileri sürdü. T.B., Gevaş Sulh Ceza Hakimliği tarafından çocuğun basit istismarı suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

13 Eyl 2020 - 09:22 - Gündem

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