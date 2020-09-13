Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
13 Eyl 2020 - 10:53- Gündem G: 13 Eyl 2020 - 11:01

Meteoroloji'den peş peşe uyarı geldi!

İstanbul ve Bursa çevresi ile Marmara'nın doğusu, Bolu ve Düzce çevrelerinde yaşayan vatandaşlar için Meteorolojiden yapılan uyarıda sağanak yağış ve kuvvetli yağış bilgisi geçildi.
mask

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkenin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Edirne hariç Marmara, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz , Doğu Karadeniz kıyıları, Muğla'nın iç kesimleri, Denizli, Kütahya, Burdur'un batısı, Antalya'nın batı iç kesimleri, Ankara'nın batı ve kuzey çevreleri, Eskişehir ve Çankırı il geneli ile Yozgat'ın kuzeyinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların İstanbul ve Bursa çevreleri ile Marmara'nın doğusu, Bolu ve Düzce çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara ile Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu, İç Anadolu'da güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyredecek.

13 Eyl 2020 - 10:53 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Kartepe’ye yakışacak meydanda işler birer birer tamamlanıyor mask
Kartepe’ye yakışacak meydanda işler birer birer tamamlanıyor
Darıca’daki modern spor salonunda çalışmalar hızla devam ediyor mask
Darıca’daki modern spor salonunda çalışmalar hızla devam ediyor
Darıca’daki modern spor salonunda çalışmalar hızla devam ediyor mask
Darıca’daki modern spor salonunda çalışmalar hızla devam ediyor
Av sezonu başladı, ‘Karamürsel Dostlar Market’lerinde balık reyonu şenlendi mask
Av sezonu başladı, ‘Karamürsel Dostlar Market’lerinde balık reyonu şenlendi
İzmit’in muhtarlarına Sarısu’da unutulmaz bir gece mask
İzmit’in muhtarlarına Sarısu’da unutulmaz bir gece
Tügva İzmit yeni döneme hazır mask
Tügva İzmit yeni döneme hazır
Anket Kocaeli Valiliği'nin aldığı koronavirüs tedbirlerini yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Dezenfektan kutusuna kireç sökücü döküldü! 2 yaralı mask
Dezenfektan kutusuna kireç sökücü döküldü! 2 yaralı
Bebeğini kaybetti, yola atlayarak intihara kalkıştı! mask
Bebeğini kaybetti, yola atlayarak intihara kalkıştı!
Meteoroloji tarih ve saat vererek uyardı! mask
Meteoroloji tarih ve saat vererek uyardı!
Feci kazada anne öldü, oğlu ve gelini yaralandı mask
Feci kazada anne öldü, oğlu ve gelini yaralandı
Virüs korkusuyla ayrılmadığı evinde ölü bulundu mask
Virüs korkusuyla ayrılmadığı evinde ölü bulundu
Kocaelispor - Kırklarelispor (Canlı anlatım) mask
Kocaelispor - Kırklarelispor (Canlı anlatım)

GALERİ

İnanılmaz hırsızlık! Alkol kutusunu öyle bir yere soktu ki... mask
İnanılmaz hırsızlık! Alkol kutusunu öyle bir yere soktu ki...
Kocaelispor kongresinde amblem kavgası! mask
Kocaelispor kongresinde amblem kavgası!
Çam sakızı çoban armağanıydı şimdi çeyrek altınla yarışıyor mask
Çam sakızı çoban armağanıydı şimdi çeyrek altınla yarışıyor
TEM'de feci kaza! 1 yaralı mask
TEM'de feci kaza! 1 yaralı
Çaldıkları tır ile yakalandılar! mask
Çaldıkları tır ile yakalandılar!
Virüse yakalanan belediye başkanından videolu mesaj mask
Virüse yakalanan belediye başkanından videolu mesaj
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL