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13 Eyl 2020 - 14:29- Yaşam G: 13 Eyl 2020 - 14:31

Utku ile Hepsen mutluluk için ‘evet’ dedi

Hepsen Bahar Akyıldız ile Dr. Utku Gemici düzenlenen nikah töreniyle mutluluğa ‘evet’ dedi
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Derince’nin sevilen ailelerinden merhum Savaş Akyıldız ve Meliha çiftinin güzel kızları Hepsen Bahar ile Gölcük’te Gemici Emlak’ın Sahibi ve Gölcük Emlakçılar Derneği’nin Kurucularından Sezer Gemici ve Kerime Gemici çiftinin yakışıklı oğulları Dr. Utku Gemici muhteşem nikah töreni ile dünyaevine girdi.

ÇOK MUTLULULAR

Derince Sağlık Müdürlüğü’nde 8 ay doktorluk görevini yaptıktan sonra Sağlık Bakanlığı ataması ile Kocaeli Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde uzmanlık görevi için radyoloji bölümüne atanan Doktor Utku Gemici, Hepsen Bahar Akyıldız ile mutlu birlikteliklerini taçlandırarak Başiskele Sahil’de bulunan TheMahall’da hayatlarını birleştirdi.Genç çiftin mutluluğu ve güzelliği davetlileri adeta büyüledi. Hepsen Bahar ve Utku çifti bu mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan dostlarına ve sevenlerine teşekkür etti.

13 Eyl 2020 - 14:29 - Yaşam

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