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13 Eyl 2020 - 14:34- Sağlık G: 13 Eyl 2020 - 14:35

Bağışıklık sisteminin güçlü tutulması büyük önem taşıyor

Pandemi süreci gölgesinde 31 Ağustos günü uzaktan eğitim ile başlayan yeni eğitim öğretim yılı, 21 Eylül itibari ile okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerinden başlayarak yüz yüze ve uzaktan eğitimin birlikte gerçekleşeceği bir sisteme geçiliyor. Velililerde virüs korkusu hakimken uzmanlar bu süreçte bağışıklık sisteminin güçlü tutulmasının önemini vurguluyor
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Milyonlarca öğrenci ve velinin beklediği yüz yüze eğitim ile ilgili haber kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan geldi.  Açıklamaya göre yüz yüze ve uzaktan eğitimin birlikte olduğu ailelerin tercihinin ön planda olduğu bir uygulama düşünülüyor. Gözler merakla 21 Eylül’ü beklerken, uzmanlarda çocukların bağışıklıklarının korunması ile ilgili bir bir açıklamalarda bulunuyor. 

 Bağışıklık sistemini polis gibi düşünebiliriz

 Bağışıklık sisteminin vücudu mikroplara karşı koruduğuna dikkat çeken Romatem Kocaeli Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Hüseyin Yağmur Duraksoy,” Bu sistemi bir polis gibi de düşünebiliriz. Vücudumuzun her yerinde devriye geziyor ve bir rahatsızlık bulursa destek istiyor. Bu dönemde daha da dikkat etmek gerekiyor. Bebekler, anne karnından çıktığı zaman anneden ve sütten aldığı faktörlerle bu savunma mekanizmasına sahip olarak doğarlar. Fakat zaman içinde düzensiz beslenme, çevremizdeki toksinler, uykusuzluk bu savunma sisteminin zayıflamasına neden olur.  Düzenli olarak elleri yıkamak, sağlıklı beslenmek, çocukların hayatına hareket katmak ve düzenli uyku bağışıklık sistemi için olmazsa olmazlar arasında yer alıyor. Hayatımızda eski normalimiz yok artık bu yüzden yeni normallerimize göre hareket etmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

13 Eyl 2020 - 14:34 - Sağlık

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