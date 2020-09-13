Aygün'den Merdan'a hayırlı olsun ziyareti

AKP Derince İlçe Başkanlığına seçilen Koray Merdan, tebrik ziyaretlerini kabul ediyor. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün de beraberinde AKP Derince Belediyesi Meclis Üyeleriyle birlikte Koray Merdan'ı ziyaret ederek tebriklerini iletti. İlçe Başkanı Merdan dışında İlçe Kadın Kolları Başkanı Züleyha Uslu, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Semih Tayyip Gülcan ve yönetim kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu ziyaret AK Parti Derince İlçe Başkanlığı'nda gerçekleşti.

AYGÜN’DEN MESAJ

İlçe Başkanı Koray Merdan ve yönetim kurulu üyelerine yeni görevlerinde başarılar dileyen Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, "İlçe Başkanımız Koray Merdan ve yönetimine hayırlı olsun dileklerimizi iletiyorum. Rabbim, birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daim eylesin. Tamamladığımız kongremiz, partimize, davamıza ve ilçemize hayırlar getirsin" dedi.

ÖNEMLİ HİZMETLER

Merdan da ziyaretleri için Başkan Aygün ve meclis üyelerine teşekkür ederek, "Zeki Başkanımız öncülüğünde bugüne kadar ilçemize çok önemli hizmetler kazandırıldı. Bizlerin de tek amacı Derincemize değer katan çalışmalara hep birlikte imza atmak. İlçemize hizmet noktasında hepimiz el ve gönül birliği içerisinde çalışacağız" dedi.