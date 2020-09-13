Başiskele’de Korona denetimi

Başiskele'de Koronavirüs tedbirleri kapsamında Kaymakam İsmail Gültekin ile birlikte geçen hafta ilçe genelinde denetimler yapan Belediye Başkanı Yasin Özlü, İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı 81 ilde Kovid-19 denetimi kapsamında yine sahadaydı. Denetimde vatandaşların maske takma, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyup uymadığı konusunda gerekli uyarı ve denetimler yapıldı.

ESNAFLAR DENETLENDİ

Bu kapsamda pazar yerleri, market, kafeterya, kıraathane, berber, kuaför, güzellik salonu, lokanta gibi işyeri ve ortak yaşam alanlarında esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Kaymakam Gültekin ve Başkan Özlü, Koronavirüs salgını kapsamında alınması gereken önlem ve uyulması gereken kurallar konusunda vatandaşlara bilgilendirmelerde bulundular.